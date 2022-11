Genshin Impact: il fascino di Yae Miko in questo cosplay di Sooyoung

Il 2022 è stato un anno ricco di contenuti per Genshin Impact. Il lavoro ad opera di MiHoYo ormai è diventato uno dei capisaldi del mercato videoludico grazie alla sua formula di gioco, che presenta un free to play con contenuti a pagamento e tanti aggiornamenti gratuiti, molti dei quali servono per introdurre personaggi freschi.

Ogni mese quindi i team dei giocatori di Genshin Impact si amplia con le nuove aggiunte, alcune delle quali che vengono anticipate mesi prima dallo studio, dai leak o da altri indizi. Uno dei personaggi che ha fatto la sua comparsa nel 2022 è Yae Miko, il cui esordio è avvenuto il 16 febbraio. È stato sicuramente un personaggio apprezzato e utilizzato, proveniente dalla nipponica terra di Inazuma, come fa notare anche il suo background da sacerdotessa di un tempio.

Capelli rosa, abito bianco e rosso con tanti drappi e fasce, questo cosplay di Yae Miko in stile orientale ha un fascino che può fare da competitor a quello del personaggio di Genshin Impact. Sooyoung, cosplayer ucraina che si fa chiamare anche Anastasia Cold, ha presentato la sua foto scattata in una piccola casupola di legno addobbata con tanti oggetti di stampo giapponese e asiatico.

E sempre dallo stesso paese arriva questo cosplay di Kujo Sara.