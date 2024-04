Genshin Impact: è una felice Pasqua in questo cosplay di Hu Tao coniglietta

Dopo aver fatto una lauta scorpacciata di prelibatezze e cioccolata, quest'oggi ci aspetta un secondo round, tra grigliate e altre uova di Pasqua. A farci compagnia in questa due giorni di festa è la cosplayer italiana Nymphari, la quale ci augura una serena festività pasquale portandoci nel mondo di Genshin Impact.

Sono settimane di gioia per l'utenza del free to play fantasy targato MiHoYo. Di recente abbiamo assistito al debutto delle novità di Genshin Impact 4.5, ma questo update è ormai quasi pronto per essere messo da parte. Tra non molto, Arlecchino arriverà in Genshin Impact 4.6.

In attesa di poter esplorare le vastità del Teyvat con la villain dei Fatui Harbingers, ci godiamo le feste di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo visitando la regione di Liyue, dove si trova il porto più ricco del continente. Lì, potremo fare tappa presso i Servizi Funebri Wangsheng, luogo in cui dimora la simpatica Hu Tao.

Personaggio 5 stelle legata all'elemento Pyro e armata di lancia, gestisce il funzionamento dell'agenzia funebre rilevata in giovane età. Ama lo svago e per questo viene spesso descritta come superficiale o permissiva. Durante le cerimonie, però, mantiene sempre un comportamento dignitoso e solenne.

Nell'interpretazione condivisa dall'artista nostrana, Hu Tao festeggia la Pasqua. In questo cosplay di Hu Tao da Genshin Impact vediamo infatti la ragazza indossare delle orecchie da coniglietta abbinate a un outfit che ricorda il suo originale.

