Genshin Impact festeggia il GOTY su iOS/Android: come ottenere 800 Primogems gratis

Come avrete sicuramente letto nel corso degli ultimi giorni, MiHoYo ha ottenuto numerosi premi grazie alla versione Android e iOS del suo Genshin Impact, free to play eletto miglior gioco dell'anno sia sulla piattaforma Apple che su quella Google. Per celebrare l'evento, gli sviluppatori hanno deciso di fare un generoso dono a tutti i giocatori.

Il regalo in questione consiste in ben 800 Primogems, ovvero un quantitativo di gemme sufficiente ad acquistare cinque gettoni nella sezione Wish e provare ad ottenere altrettante volte un personaggio o un'arma rari esprimendo un desiderio (magari proprio nel banner di Zhongli, attivo da qualche giorno e nel quale si può trovare anche Xynian). Ma come fare per riscattare questa importante ricompensa? La risposta è semplice: effettuando il login nei prossimi quattro giorni. Da oggi, giovedì 3 dicembre 2020, alla prossima domenica, 6 dicembre 2020, potrete infatti effettuare l'accesso ai server del gioco e visitare la sezione dedicata alla posta in game per ricevere un pacchetto di 200 Primogems. Ciò significa che dovrete ripetere questo procedimento per quattro giorni consecutivi e, purtroppo, non è chiaro se chi salterà uno o più giorni potrà poi recuperare la ricompensa in un secondo momento. Per accedere alla posta non dovete far altro che entrare nel menu principale (ESC su PC, Start su PlayStation 4 e l'icona di una testa nell'angolo in alto a sinistra su mobile) e selezionare poi la piccola lettera situata nella colonna a sinistra del menu. A questo punto vi basterà cliccare su "Claim all" per riscattare tutte le ricompense disponibili e quindi anche i Primogems in regalo.

