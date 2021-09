Genshin Impact e i festeggiamenti per l'anniversario: forti critiche dalla community

L'annuncio delle iniziative volte a festeggiare il primo anniversario di Genshin Impact ha lasciato l'amaro in bocca a molti dei giocatori attivi sull'Action RPG.

A evidenziarlo, sono in particolare i molti messaggi che la community del titolo ha affidato ai canali social, quali Twitter, o ai forum di ritrovo più noti, come Reddit. Al centro del malumore sollevato dall'utenza del free to play sembra esserci principalmente la decisione di MiHoYo di strutturare i festeggiamenti in forma di contest e lotterie.

Per aggiudicarsi alcuni dei premi e dei bonus messi in palio, i giocatori sono infatti chiamati a celebrare l'anniversario inviando le proprie creazioni a tema Genshin Impact. Sono ammessi illustrazioni, cosplay, video o fan art, che verranno poi valutati dal team di sviluppo e, eventualmente, premiati. Una scelta che ha generato notevole dissenso tra gli appassionati. Parte di questi sostiene che non sia corretto "delegare" i festeggiamenti per l'anniversario alla sola creatività della community, soprattutto quando già lo si è fatto per altri eventi in-game precedenti. Simili messaggi hanno riscosso anche oltre 14.000 e 18.000 apprezzamenti, guadagnando crescente visibilità.

Per il momento, non sono giunti ulteriori commenti da parte di MiHoYo, che di recente si è limitata a pubblicare un nuovo trailer per l'arrivo di Kokomi in Genshin Impact.