Genshin Impact: fiumi di Primogems gratis in attesa dell'update 2.7

Come ormai ben saprete, la versione 2.7 di Genshin Impact non arriverà secondo i tempi previsti e subirà un posticipo di qualche settimana per via della difficile situazione che sta vivendo il popolo cinese a causa del lockdown forzato. Per scusarsi del disagio provocato, il team di sviluppo ha annunciato ricche ricompense gratis per tutti.

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti che verranno distribuiti periodicamente agli utenti in forma gratuita:

400 Primogems

Una unità di Fragile Resin

120.000 Mora

7 Hero's Wit, per potenziare i personaggi

16 Mystic Enhancement Ore, per potenziare le armi

Il pacchetto arriverà ogni mercoledì notte fino al debutto della patch che introdurrà la versione 2.7 del free to play e sarà possibile ottenerla semplicemente visitando il menu della posta in game. Sappiate che i messaggi potranno essere letti solo per 30 giorni dalla ricezione e non sarà possibile ottenere le ricompense dopo la pubblicazione dell'update 2.7. Sarà inoltre necessario aver raggiunto l'Adventurer Rank 5 per poter ricevere i messaggi. Il primo bundle verrà distribuito il prossimo mercoledì 11 maggio 2022.

Al momento non è chiaro quante settimane dovremo attendere prima della nuova patch, ma è probabile che l'attesa minima sarà di tre settimane. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il banner di Ayaka è stato esteso a tempo indeterminato e non è quindi attivato un altro banner temporaneo come si vociferava.