Genshin Impact, un focoso cosplay di Bennet: ne avete mai visto uno così fedele?

Nemmeno il tempo di addentrarci nelle novità portate in Genshin Impact 4.5 che il titolo di MiHoYo già alletta i fan con la presentazione dei prossimi contenuti. Tra qualche settimana l'utenza del free to play con meccaniche gatcha verrà sorpreso con l'arrivo di uno dei villain più apprezzati.

Nuove missioni principali, ulteriori personaggi e banner speciali sono solo alcune delle novità incluse nell'update 4.5 di Genshin Impact. Eppure, i fan già non vedono l'ora che Hoyoverse pubblichi il prossimo aggiornamento. Infatti, in Genshin Impact 4.6 arriverà Arlecchino. Mezzaluna di presagi nefasti e Capo della Casa del Focolare, la villain entrerà a far parte del roster di personaggi a disposizione dei giocatori.

In attesa di poter mettere le mani sulla quarta degli undici Fatui Harbingers, la cosplayer Princess Sachiko sorprende il fandom con un'interpretazione fedele come poche. La vediamo nei panni di Bennet, il 4 Stelle armato di Spada e legato all'elemento Pyro originario della regione di Mondstadt.

Trovato orfano da una anziano avventuriero, Bennet è cresciuto nella Gilda degli Avventurieri di Mondstadt. È l'unico membro della sua brigata, in quanto tutti gli altri componenti hanno abbandonato la squadra dopo aver sperimentato le sfortune che perseguitano l'avventuriero. In questo cosplay di Bennet da Genshin Impact lo vediamo in versione femminile, circondato dalle fiamme e gioioso pronto per l'avventura.

