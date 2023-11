Genshin Impact: da Freminet gratis a Furina, tutti i contenuti della versione 4.2

Hoyoverse ha appena chiuso la diretta incentrata sull'annuncio di tutte le novità che saranno disponibili tra qualche giorno in Genshin Impact grazie al debutto di Masquerade of the Guilty, l'aggiornamento alla versione 4.2.

Il pezzo forte del nuovo aggiornamento consiste nell'introduzione di ben due personaggi, che faranno parte già del primo banner a tempo. La Fase 1 prevede un doppio banner 5 Stelle con Furina e Baizhu, i quali verranno affiancati dai soliti 4 Stelle. Per il momento, sappiamo che tra questi vi sarà la new entry Charlotte, ma i restanti due personaggi sono al momento sconosciuti. Nella seconda fase troveremo invece un doppio banner a tempo con le rerun di Cyno e Kamisato Ayato, i cui rate-up 4 Stelle devono ancora essere annunciati.

È in arrivo anche una nuova porzione della mappa, quella situata ad est di Fontaine. A giudicare dalle immagini e dai video mostrati, si tratta di territori ricchi di colori e punti d'interesse caratterizzati da rigogliosi alberi e cascate. In queste aree ci saranno anche oggetti mai visti prima con cui procedere al completamento di piccoli enigmi.

Oltre al nuovo boss chiamato Hydro Tupla, i giocatori potranno affrontare anche un nuovo nemico settimanale, l'All-Devouring Narwhal: si tratta di un'enorme creatura elementale simile ad un'orca. Gli sviluppatori hanno anche inserito un sistema per iniziare più velocemente gli scontri con i boss settimanali e una meccanica utile ad abbassare il livello di difficoltà di questi nemici. Basterà essere sconfitti da un boss affinché appaia un'opzione per semplificare lo scontro.

Troveremo poi un gran quantitativo di eventi a tempo limitato, tra i quali spicca Thelxie's Fantastic Adventures: grazie a questa iniziativa, infatti, i giocatori potranno sia ottenere un bel po' di Primogems che sbloccare una copia gratis di Freminet, l'eroe 4 Stelle arrivato con l'update 4.0.

Prima di lasciarvi al trailer dell'aggiornamento, in arrivo l'8 novembre 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i codici per ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact.