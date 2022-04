Genshin Impact senza freni: la nuova storia si presenta in trailer, tanti eventi in arrivo

Le tante novità della versione 2.6 di Genshin Impact non sono ancora terminate, con il team di MiHoYo che spinge sull'acceleratore e presenta tanti dettagli sui prossimi contenuti previsti per il suo free to play.

La software house cinese ha in particolare presentato un teaser trailer dedicato al proseguimento della trama principale di Genshin Impact. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ci racconta la storia dei Cinque Kasen, poeti leggendari che abitavano le terra di Inazuma. Attorno a questi ultimi, tuttavia, aleggiano alcuni misteri, tra infondate accuse di plagio e la misteriosa scomparsa della pagina di una raccolta di poemi.

In attesa di saperne di più sulle vicende dei Cinque Kasen, MiHoYo ha offerto molti dettagli sui prossimi appuntamenti previsti per la versione 2.6 di Genshin Impact. Prosegue in particolare l'evento Zephyr of the Violet Garden, che entra nella sua seconda fase. Da martedì 19 aprile sino al prossimo 10 maggio 2022, i giocatori dell'Action RPG gratuito potranno approfittare dell'evento The Heron's Court per aggiungere alla propria squadra il personaggio di Kamisato Ayaka (rango Cinque Stelle, legato all'elemento Cryo). Quest'ultimo riceverà infatti uno speciale boost, esattamente come i personaggi a Quattro Stelle Razor (Elettro), Rosaria (Cryo) e Sayu (Anemo).



Nello stesso arco temporale, Gensin Impact accoglierà nuove armi, e uno speciale evento dedicato alla raccolta di gemme e cristalli.