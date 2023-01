Genshin Impact e il furto di password: Hoyoverse spiega come tenere gli account al sicuro

I giochi popolari come Genshin Impact sono spesso presi di mira dai malintenzionati, che provano a sottrarre i dati sensibili degli utenti in svariati modi. Per evitare situazioni di questo tipo, gli sviluppatori hanno pubblicato un articolo dedicato proprio alla sicurezza.

Va precisato infatti che le problematiche che hanno spinto Hoyoverse a prendere provvedimenti non dipendono dalla software house, poiché non vi è alcuna falla nel sistema che consente il furto di dati. Tutto è frutto dei tentativi di phishing, che tramite siti che promettono ricompense o che si fingono ufficiali, spronano i giocatori ad immettere i loro dati, i quali vengono poi rubati.

Ecco di seguito i consigli forniti direttamente dal team di sviluppo del free to play:

Non fate mai affidamento a informazioni provenienti da piattaforme non ufficiali e non effettuate l'accesso su siti di origine sconosciuta, come siti di ricarica di Primogems, compravendita degli account, ecc. Non utilizzate plug-in esterni o programmi di terze parti Non condividete le vostre informazioni private, come la password, il codice di verifica ricevuto sul vostro cellulare/indirizzo e-mail, e non condividete il vostro account con altri Prima di effettuare l'accesso o scaricare le risorse di gioco, assicuratevi di star utilizzando pagine con i nostri domini ufficiali come: hoyoverse.com, hoyolab.com, genshinimpact.com oppure hoyo.link

Come potete notare dai consigli, si tratta di errori che vengono comunemente compiuti dai giocatori e qualche tempo fa anche il team di Fortnite ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione al fine di evitare che i giocatori cadessero in trappole di questo tipo. Aggiungeremmo inoltre un altro suggerimento: utilizzate una password complessa (diversa da altri account associati alla stessa mail) e abilitate l'autenticazione a due fattori.

