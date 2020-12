Genshin Impact e Game Awards 2020: 800 Primogems gratis per pochi giorni

Anche l'ultimo grande evento videoludico dell'anno è ormai trascorso, con la trasmissione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards per l'anno 2020.

Durante la lunga nottata che ha intrattenuto gli appassionati tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, sono stati condivisi molteplici annunci e presentati ufficialmente i giochi vincitori in tutte le categorie. Tra questi ultimi non ha trovato infine spazio Genshin Impact, che pure aveva ottenuto diverse candidature ai The Game Awards 2020. In particolare, il free to play sviluppato dal team di MiHoYo risultava in lizza come Miglior Gioco Mobile e Miglior RPG.

Alla fine, la produzione dalle atmosfere fantasy non si è aggiudicata la vittoria, ma i suoi autori hanno comunque voluto ringraziare la community per il suo sostegno al titolo. Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del gioco gratuito, MiHoYo fa dunque sapere ci aver deciso di distribuire 800 Primogems in regalo a tutti gli appassionati. L'iniziativa avrà una durata limitata, compresa tra sabato 12 e martedì 15 dicembre.



Nel frattempo, i giocatori possono prepararsi all'arrivo di un nuovo personaggio in Genshin Impact, con l'evento speciale "Gentry of Hermitage" destinato a protrarsi nell'universo digitale ancora per diversi giorni. Al momento, non si hanno ancora notizie in merito alla data di lancio della versione Nintendo Switch del titolo, già annunciata in passato.