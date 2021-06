Genshin Impact, gameplay trailer per Kazuha: la forza del vento in azione

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 1.6 di Genshin Impact, prosegue a pieno ritmo il supporto post lancio offerto da MiHoYo al suo Action RPG gratuito.

Tra le novità in arrivo nel prossimo futuro, figura in particolare un nuovo personaggio, noto come Kaedehara Kazuha. Legato all'immaginario dei samurai giapponesi, il combattente porta con sé una katana tradizionale, ma anche un particolare amore per la letteratura e la poesia. In particolare, Kazuha ama dilettarsi nella composizione di haiku, i tradizionali brevi componimenti nipponici. Purtroppo, non tutti nel regno di Teyvat sembrano amare allo stesso modo l'arte, e il personaggio si ritrova spesso a veder la propria ispirazione interrotta da gruppi di nemici.



Per presentarci ufficialmente Kazuha, il team di MiHoYo ha pubblicato un gameplay trailer interamente dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news. Con il video, i frequentatori di Genshin Impact possono farsi una prima idea dello stile di combattimento e delle caratteristiche del combattente. Al momento, la software house non ha ancora confermato la precisa data di debutto del nuovo protagonista all'interno del titolo. Ad ogni modo, vista la presentazione di nuovo materiale, il momento non dovrebbe essere ormai troppo lontano.



In attesa di maggiori dettagli, sembra però che il personaggio di Inazuma esordirà a luglio in Genshin Impact.