Genshin Impact alla Gamescom 2021, speciali novità in arrivo: data per Nintendo Switch?

Con il conto alla rovescia per la serata di apertura della Gamescom 2021 ormai quasi agli sgoccioli, arrivano nuovi aggiornamenti su quello che sarà il programma della serata.

Dopo aver stuzzicato la curiosità della community con la pubblicazione di un ricco trailer dell'Opening Night Live, l'account Twitter di Geoff Keighley conferma un ulteriore partecipante alla serata videoludica. Come verificabile dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, si apprende infatti che anche Genshin Impact presenzierà allo show condotto dall'ideatore dei The Game Awards, pronto a intrattenere gli appassionati anche in occasione della Gamescom.

Il Tweet è piuttosto generico e si limita a promettere "speciali novità" in merito all'Action GDR free to play. Di recente, tuttavia, il team di MiHoYo ha organizzato non uno, ma ben due eventi volti a presentare i prossimi contenuti in arrivo nel Regno di Teyvat. Con molte informazioni sull'update 2.1 di Genshin Impact già disponibili, emerge l'ipotesi che possa essere infine giunto il momento dell'annuncio della data di lancio della versione Nintendo Switch del gioco. Soggetta più volte a rinvio, di quest'ultima si sono infatti perse le tracce: che possa essere la volta buona?

Per saperne di più non resta che attendere la serata di mercoledì 25 agosto: l'appuntamento è fissato per le ore 20:00, con il pre-show che prenderà il via alle 19:30.