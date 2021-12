Genshin Impact: Ganyu meravigliosa nel cosplay della russa Misaki Sai

Ci sono tanti personaggi che hanno accolto i giocatori di Genshin Impact alla sua prima apparizione. Sin dall'esordio a settembre 2020, lo studio MiHoYo aveva preparato un cast variegato con cui vivere le avventure nel mondo di Teyvat e preparare vari party per affrontare i nemici e le missioni.

A un anno di distanza però sono tanti i personaggi che si sono aggiunti a quel gruppo iniziale. Già da fine 2020 si parlava dei futuri inserimenti nella serie, tra eventi e nuove figure da ottenere. Uno dei primi nuovi personaggi giocabili ad apparire in Genshin Impact nel 2021 è Ganyu. È passato quasi un anno dall'ingresso dell'arciera cryo nel parterre giocabile, e il suo successo è stato sicuramente considerevole.

Dalla regione di Liyue, l'adepta mezza qilin e che appare per la prima volta nell'atto 2 del capitolo 1 "Farewell, the Archaic Lord", arriva questo cosplay di Ganyu realizzato dalla russa Misaki Sai. Il travestimento è davvero ottimo, con la ragazza che si mette in posa anche nella natura, facendo ammirare le abilità da arciera con un arco preparato appositamente.

Grazie a lei e a tanti altri personaggi, oltre al sistema di gioco, Genshin Impact è stato uno dei nomi più citati su Twitter nel 2021.