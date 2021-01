Genshin Impact: Ganyu è il prossimo personaggio a 5 stelle del gioco gratis

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact, l'Action RPG gratuito ha accolto al suo interno la nuova area Dragonspine, oltre al personaggio inedito Albedo.

L'evento speciale dedicato al personaggio si protrarrà sino alla giornata di martedì 12 gennaio, data a partire dalla quale i giocatori avranno la possibilità di aggiungere alla propria squadra Ganyu. Combattente a cinque stelle, la giovane è specializzata nell'utilizzo di arco e frecce e dispone di due abilità speciali, che le consentono di ricorrere alla mira assistita e di scatenare un attacco elementale contro i propri nemici. I Viaggiatori attivi in Genshin Impact avranno presto la possibilità di provarne con mano le caratteristiche, con la pubblicazione del banner dedicato.



Sul fronte narrativo, Ganyu è riveste il ruolo di assistente di Yuehai Pavillon. L'incarico la porta a impegnarsi in attività che spesso non sono immediatamente riconoscibili ai cittadini del regno, ma di fondamentale importanza per ognuna delle decisioni di Qixing che vanno ad influenzare il destino di Liyue. La ragazza si dedicata all'attività da ormai oltre tremila anno, in seguito alla firma di un contratto con Rex Lapis.



In attesa dell'esordio dell'evento dedicato a Ganyu, i giocatori possono continuare a esplorare la regione inedita pubblicata con l'ultimo aggiornamento, avendo cura di proteggersi dal freddo in Dragonspire.