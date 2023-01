Sembra Genshin Impact ma è un nuovo GDR: Hound13 svela Dragon Sword

A oltre un anno di distanza dal video del brutale action RPG Project M, il team sudcoreano Hound13 apre nel migliore dei modi il 2023 annunciando ufficialmente Dragon Sword, un action ruolistico a mondo aperto ispirato a Zelda BOTW e Genshin Impact.

Presentato originariamente come "Project D", Dragon Sword trae spunto dalle competenze acquisite su Unreal Engine 5 dalla software house asiatica per concretizzare la visione creativa di un'avventura fantasy dalla struttura free roaming, con tantissime battaglie da combattere in una dimensione in costante mutamento.

Oltre agli innegabili 'punti di contatto artistici' con Genshin Impact e gli altri action GDR e MMORPG con uno stile grafico stilizzato, Dragon Sword promette di offrire un'esperienza di gioco intensa nella cornice di una mappa che cambierà in funzione delle attività svolte dagli utenti.

Il lancio di Dragon Sword dovrebbe avvenire nel corso del 2023 su PC e sistemi mobile (presumibilmente sia su sistemi iOS e che su tablet e smartphone Android), con la collaborazione del publisher asiatico Garena. Date un'occhiata al video di annuncio della nuova esperienza 'in stile Genshin Impact' di Hound13 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.