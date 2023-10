Genshin Impact: un gelido cosplay di Eula armata di spada

Quando mancavano solo poche ore alla diretta che avrebbe svelato le info sul prossimo update di Genshin Impact, MiHoYo si è trovata costretta a rinviare l'evento. In attesa che la situazione torni alla normalità, torniamo al fianco della glaciale Eula in questo cosplay di Genshin Impact.

A causa dell'ex premier cinese Li Keqiang, scomparso all'età di 68 anni, Hoyoverse ha rinviato l'update 4.2 di Genshin Impact. Con l'intera Cina in lutto nazionale, infatti, la software house orientale ha posticipato a data da destinarsi la conferenza streaming che avrebbe svelato le prossime novità in arrivo sul free to play.

La patch di Genshin Impact, che si vociferava potesse debuttare entro l'8 novembre 2023, verrà probabilmente riprogrammata nel corso di questa settimana. Mentre l'attesa per il debutto dei banner di Furina e Charlotte continua a crescere, è la cosplayer orientale Shion a guadagnarsi il palco e le luci dei riflettori.

Nello scatto condiviso dall'artista ritroviamo Eula, discendente del tirannico Clan Lawrence e capitano del Reparto di Ricognizione dei Cavalieri di Favonius. L'eroina della regione di Mondstadt, di rarità 5 stelle e di tipo Cryo, si esibisce nella sua danza dell'onda luccicante mentre maneggia la sua spada pesante Claymore. Eula è pronta a mettersi a caccia di mostri e di agenti dell'Ordine dell'Abisso.