Genshin Impact: ai giocatori non piace Yoimiya, non è abbastanza forte

Quando miHoYo annunciò l'arrivo di Yoimiya in Genshin Impact furono in tantissimi a mostrarsi interessati al personaggio sia per via del suo background e del suo aspetto fisico, sia per il suo stile di combattimento, il quale avrebbe permesso di avere un arciere Pyro più efficace di Amber. Sembra però che le cose siano andate diversamente.

Stando a quanto dichiarato dai giocatori che sono riusciti a mettere le mani sul personaggio in queste prime due settimane di permanenza nel gioco del banner a tempo, Yoimyia non sarebbe all'altezza di altri personaggi 5 Stelle. Molti sono pentiti di aver investito i loro Primogems in questo personaggio per via di una serie di meccaniche che la rendono poco efficace in battaglia e tra le principali critiche troviamo la probabilità che i suoi colpi non arrivino al bersaglio. Non meno importante è il fatto che una delle sue abilità più forti vada attivata nel bel mezzo di una combo e, secondo i fan, sarebbe complicato utilizzare questa skill a causa di azioni come corsa e schivata che interrompono il flusso di attacchi.

Insomma, non sembra che vi sia grande entusiasmo per questo personaggio e sono in molti a chiedere a miHoYo un parziale rework per renderlo più forte. Al momento non vi è alcuna risposta da parte degli sviluppatori, che potrebbero accontentare i fan con uno dei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo c'è grande attesa per Baal nell'update 2.1 di Genshin Impat, il quale arriverà il prossimo 1 settembre 2021 e introdurrà anche nuove isole di Inazuma e la possibilità di sbloccare gratis Aloy di Horizon su PS4 e PS5.