Genshin Impact è il terzo gioco mobile più redditizio al mondo: 800 milioni di dollari

Contestualmente alla presentazione delle ricompense giornaliere di Genshin Impact, il free to play sviluppato dalla software house cinese di MiHoYo raggiunge un risultato a dir poco impressionante.

Secondo i dati diffusi dalla compagnia di analisi di mercato Sensor Tower, Genshin Impact è infatti ad oggi il terzo gioco mobile più redditizio al mondo. Nell'arco dei primi cinque mesi di presenza sul mercato, l'Action RPG gratuito ha infatti generato sui soli dispositivi Android e iOS l'impressionante cifra di 874 milioni di dollari di entrate. Un valore che colloca l'avventura ambientata a Teyvat dietro soltanto ai titani di Honor of Kings e PUBG Mobile, rispettivamente a quota 1,2 e 1,1 miliardi di dollari. Con tali cifre, il free to play di MiHoYo supera persino Pokémon GO e Fortnite: Battaglia Reale, che registrano 651 e 579 milioni di dollari di giro d'affari.



Un risultato impressionante, ancora più se si considera che Genshin Impact è disponibile anche su PC e PlayStation 4, mentre resta in attesa di una data di uscita definitiva la già confermata versione per Nintendo Switch. Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo il supporto post lancio proposto da MiHoYo, cha ha di recente presentato il primo trailer per l'arrivo del personaggio di Hu Tao in Genshin Impact.