Genshin Impact: un glaciale cosplay di Eula dalla cinese Yzkenko

L'update 3.5 di Genhsin Impact sta per arrivare e come di consueto con sé porterà diverse novità. In attesa del rilascio ufficiale dei prossimi eventi e personaggi, è un cosplay di Eula da Genshin Impact a catturare l'attenzione dell'utenza.

Eula è un personaggio di tipo Cryo che discende del malfamato e crudele Clan Lawrence. Tuttavia, la ragazza ha deciso di tagliare i ponti con la sua famiglia e di diventare il capitano della Compagnia di Ricognizione dei Cavalieri di Favonio. Eula Lawrence ha dunque rifiutato l'antica aristocrazia per dedicarsi ai combattimenti sul campo di battaglia.

In lei scorre il sangue dei Lawrence, che un tempo dominava Mondstadt con la tirannia, e per questo ha dovuto affrontare la sfiducia dei più. Eula è tuttavia una dei pochi Lawrence a rendersi conto delle azioni crudeli compiute quando il suo clan regnava il paese. A causa del suo pensiero, è malvista anche dai suo familiari, che la additano come una traditrice.

Elsa è una ragazza alta, dalla carnagione pallida e capelli sfumati d'azzurro. In questa interpretazione dalla cosplayer cinese Yzkenko12 possiamo vedere la comandante indossare l'outfit Wavecrest Waltz in tutta la sua glacialità. A proposito, sapete come sbloccare i personaggi di Genshin Impact in modo gratuito?