Genshin Impact, Gliding Challenge: come ottenere 420 Primogems gratis nel nuovo evento

Genshin Impact si è aggiornato di recente per accogliere un nuovo evento a tempo limitato che coinvolge l'utilizzo del deltaplano, grazie al quale si possono completare diverse sfide di difficoltà crescente ed ottenere un bel po' di Primogems. Scopriamo insieme come completare l'evento Gliding Challenge.

Come accedere all'evento

Prima che iniziamo a parlarvi dell'evento Gliding Challenge, va precisato che quest'ultimo può essere affrontato esclusivamente dai giocatori che hanno attivato l'Adventurer Rank 20. Se rispettate i requisiti, potete accedere alla schermata degli eventi e trovare una voce dedicata alle sfide con il deltaplano: cliccate sulla schermata e vi ritroverete con un nuovo obiettivo sulla mappa. Seguite il puntatore per parlare con l'uomo e, una volta terminato il breve dialogo, potrete dare il via alla prima gare semplicemente interagendo con l'oggetto di colore rosso che fluttua su una colonna di pietra. Per attivare le altre gare dovrete accedere nuovamente al menu degli eventi e cliccare su una delle sfide nella colonna a sinistra, alcune delle quali sono ancora bloccate e verranno attivate nel corso dei prossimi giorni.

Come completare le gare

Una volta attivata la gara, il vostro obiettivo sarà quello di saltare e aprire le ali per completare il percorso seguendo gli anelli che vi guideranno dall'inizio alla fine. A differenza della solita planata, però, in questo caso noterete un secondo indicatore di colore verde a sinistra del personaggio grazie al quale possono essere eseguite due nuove azioni (presenti solo durante le gare): lo scatto in avanti e il recupero di quota (i tasti per attivarli li trovate nell'angolo in basso a destra dello schermo). Queste abilità consumano l'indicatore verde, il quale può essere ricaricato semplicemente raccogliendo le sferette verdi lungo il percorso. Per ottenere le ricompense non dovete solo arrivare al traguardo entro il tempo limite, ma anche raccogliere uno o più gettoni dorati: raccogliendone cinque otterrete il punteggio massimo e, di conseguenza, potrete riscattare tutte le ricompense.

Come riscattare le ricompense

Per riscattare le ricompense dovete nuovamente accedere alla schermata dell'evento, cliccare sulla sfida a sinistra e poi riscattare le ricompense relative alle medaglie di bronzo, d'argento e d'oro sulla parte destra della schermata. Ogni gara mette in palio 60 Primogems (quindi 420 in totale) con la medaglia di bronzo, invece le medaglie più complesse da ottenere permettono di acquisire Mora e materiali per il potenziamento dei personaggi.

Vi ricordiamo che l'evento è già attivo e potrà essere giocato entro e non oltre il prossimo lunedì 14 dicembre 2020.

Avete già riscattato gli 800 Primogems gratis in Genshin Impact, che ha celebrato la premiazione di gioco dell'anno su Android e iOS? Sulle nostre pagine potete trovare anche una breve guida con le migliori build per Diluc in Genshin Impact, così da potenziare al meglio uno dei personaggi più forti del gioco.