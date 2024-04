Genshin Impact: da Gorou gratis ad Arlecchino, le novità dell'update 4.6

Oltre ad aver distribuito i nuovi codici di aprile 2024 per ottenere Primogems gratis, Hoyoverse ha anche svelato quali saranno le principali novità dell'aggiornamento di Genshin Impact che porterà il gioco alla versione 4.6.

La novità più importante dell'aggiornamento è, nemmeno a dirlo, Arlecchino. Questa guerriera armata di lancia è il nuovo ed attesissimo personaggio 5 Stelle di tipo Pyro che arriverà con il primo banner a tempo della versione 4.6 e sarà affiancata dalla rerun di Lyney, personaggio che avrà un ruolo centrale dei prossimi avvenimenti della storia. Solo nella seconda metà dell'aggiornamento potremo sbloccare in un doppio banner altri due 5 Stelle ben noti al pubblico, ossia Vagabondo e Baizhu.

Oltre ad essere un personaggio giocabile, Arlecchino è anche un nuovo boss settimanale, che affronterà il Viaggiatore nella sua forma alternativa con ali rosse ed un'enorme falce. Cogliendo l'occasione dell'arrivo del nuovo boss, gli sviluppatori hanno anche deciso di introdurre la cosiddetta Sfida Rapida, meccanismo attraverso il quale gli utenti potranno decidere di sbloccare le boss fight anche prima di completare le quest più avanzate della storia, purché abbiano già raggiunto il Grado Avventuriero 40. Tale discorso dovrebbe valere anche per Statue of Marble and Brass, un boss tradizionale che ha la forma di un centauro di pietra e che si potrà affrontare nella nuova area della mappa, The Undersea Capital.

Fra le altre aggiunte troviamo i set di artefatti Fragment of Harmonic Whimsy e Unfinished Reverie, oltre ad un nuovo capitolo della storia fortemente legato a Cyno e durante il quale conosceremo un misterioso personaggio chiamato Sethos.

Ovviamente non mancheranno tanti eventi con in palio Primogems gratis e altre ricompense. Ci sarà un evento musicale con Arataki Itto che permetterà di ottenere una copia gratuita di Gorou e l'atteso ritorno del nascondino (Windtrace), con qualche novità di gameplay che rende meno noioso il mini-gioco per chi viene subito scoperto.

Vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento di Genshin Impact sarà disponibile per tutti a partire dal prossimo 24 aprile 2024.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.