Genshin Impact: grafica migliorata e non solo con l'Update 4.4

Hoyoverse ha già illustrato nel dettaglio tutte le novità dell'Update 4.4 di Genshin Impact, ma oltre a skin, eroi a 4 stelle ed eventi con PrimoGems gratis, l'aggiornamento apporterà anche una serie di gradite novità sul lato tecnico del gioco.

Anzitutto l'Update 4.4 introdurrà nuove tecnologie come Global Far Fog (GFF) e Gradient Tint Rock (GTR) volte a perfezionare ancora di più la resa degli scenari rendendoli più dettagliati. Ciò avverrà in particolare con la nuova area in arrivo con l'aggiornamento, Chenyu Vale, che sfrutterà al meglio le innovazioni tecnologiche messe a punto da Hoyoverse regalando così ambientazioni dense d'atmosfera pronte per essere esplorate a fondo dai giocatori.

Tra gli aspetti che beneficeranno maggiormente di tali innovazioni troviamo gli effetti di nebbia, ora molto più realistici grazie al GFF, mentre il GTR perfezionerà i colori delle textures relative a rocce e montagne. Con queste aggiunte, Genshin Impact si prepara a divenire ancora più bello da vedere sul fronte grafico, continuando così nella strada di costante perfezionamento che gli sviluppatori portano ormai avanti da diverso tempo attraverso i vari Update. GFF e GTR saranno disponibili sia su PC che su console PlayStation, mentre versioni semplificate di tali tecnologie verranno implementate per la versione mobile del gioco.

Appuntamento dunque al 31 gennaio 2024, data in cui l'Update 4.4 sarà finalmente disponibile.