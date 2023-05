Genshin Impact: guida alle abilità di Baizhu e migliori build

Si è fatto attendere per quasi tre anni, ma alla fine Baizhu è approdato sotto forma di personaggio giocabile in Genshin Impact grazie al secondo banner a tempo della versione 3.6. Se siete stati abbastanza fortunati da trovare questo 5 Stelle, ecco come fare per sfruttarlo al meglio.

Abilità

Prima ancora di procedere con la costruzione della build di un personaggio, è fondamentale conoscere alla perfezione tutte le sue abilità attive e passive, poiché solo in questo modo è possibile sfruttare al meglio le sue potenzialità. Baizhu è un eroe 5 Stelle di tipo Dendro che combatte utilizzando un catalizzatore. Malgrado affronti i nemici con questa particolare arma, il medico di Liyue non è in grado di colpire a distanza con i suoi attacchi base, che devono essere eseguiti a corto raggio (come se fossero pugni) per infliggere Dendro DMG ai bersagli. Tenendo invece premuto il tasto per l'attacco, Baizhu evoca un fulmine che colpisce una piccola area di fronte a lui, danneggiando con l'elemento Dendro chiunque si trovi nel raggio dell'esplosione.

Diagonsi Universale è invece l'Elemental Skill, tramite la quale Baizhu lancia un Armonispirito, un proiettile verde che colpisce uno o più bersagli lungo il percorso per poi tornare al mittente e curare tutti i membri del gruppo in base ai punti salute massimi dell'eroe 5 Stelle. Molto interessante è anche l'Elemental Burst, Rinascita Olistica, che è un mix di difesa e cura: all'attivazione, il personaggio genera uno scudo in grado di assorbire Dendro DMG, curare in base ai PS max di Baizhu e infliggere danni Dendro. Ovviamente l'effetto permane anche quando entra in campo un altro personaggio, il che rende questa abilità davvero utile per l'intero party. Vista l'efficacia di entrambe le abilità speciali di Baizhu, si tratta dei talenti sui quali dovrebbero concentrarsi tutti i possessori del personaggio per quello che concerne i potenziamenti.

Da non sottovalutare è il talento passivo di Baizhu, Cinque fortune perpetue, che di fatto ha un impatto notevole sull'effetto delle sue mosse in base ai punti salute: se l'indicatore della vita è inferiore al 50% si riceve un bonus di guarigione pari al 20%, invece quanto è al di sopra del 50% si ottiene un aumento del Dendro DMG del 25%. Questo implica che gli HP di Baizhu vanno gestiti in base al suo utilizzo, sebbene si tratti di un eroe che dà il meglio quando impiegato come healer.

Artefatti

Passando ai Manufatti che meglio si adattano a Baizhu in Genshin Impact, esistono principalmente due scuole di pensiero. Alcuni giocatori preferiscono far sì che il personaggio sfrutti i suoi slot per l'equipaggiamento al fine di fornire un buff agli alleati Dendro e, pertanto, usano Memorie di Boscoprofondo. In questo caso, con due pezzi è possibile attivare un bonus del 15% al Dendro DMG, invece con un full set entra in gioco anche un malus che colpisce tutti i nemici danneggiati da una Elemental Skill o una Elemental Burst di tipo Dendro, il quale abbassa le difese all'elemento verde per 8 secondi e resta attivo anche mentre il personaggio che indossa il set non è in campo. Altri giocatori vogliono invece concentrarsi sulle abilità curative di Baizhu e per questo optano per Mollusco Oceanico, così da aumentare del 15% la guarigione con due pezzi e, con il set completo, sfruttare il potere offensivo della Schiuma marina che entra in gioco ogni volta che l'eroe ripristina gli HP di un elemento del party.

A prescindere da quali siano le vostre preferenze, sarebbe opportuno utilizzare Artefatti che incrementano i punti salute e la ricarica dell'energia, così da massimizzare le cure e avere sempre l'abilità speciale pronta per l'attivazione.

Armi

Parlando invece di armi, sembra quasi scontato dire che per sfruttare al meglio le potenzialità di Baizhu sarebbe opportuno ottenere anche l'arma creata appositamente per lui, il catalizzatore 5 Stelle Splendore del Giadiluvio. Questo speciale oggetto gode infatti di un bonus che si attiva alla generazione di uno scudo o all'uso dell'Elemental Burst (Tripudio Elementale in italiano): tale bonus consiste nel ripristino di un po' di energia e nell'applicazione di un buff ai danni elementali inflitti. Visto che il bonus in questione resta attivo anche quando l'eroe è off-field ed è in campo un altro membro del party, si tratta di un'arma perfetta per chi ha Baizhu. Ovviamente non tutti hanno la fortuna o le possibilità economiche per ottenere sia l'arma che il personaggio e, a tal proposito, esistono delle ottime alternative per utilizzare in maniera più che dignitosa il 5 Stelle Dendro. Le migliori alternative in tal senso sono il Codice di Favonius, perfetto per ricaricare l'energia del Tripudio Elementale con i colpi critici, oppure il Prototipo d'Ambra, il catalizzatore fabbricabile presso il fabbro che ripristina un po' d'energia usando il Tripudio Elementale.

Team

Ovviamente i personaggi di Genshin Impact danno il meglio solo se affiancati dalla squadra giusta e Baizhu non rappresenta un'eccezione. È imprescindibile la presenza di un secondo elemento Dendro nel team per poter sfruttare i bonus derivanti dal Tripudio Elementale del personaggio. Quale personaggio utilizzare dipende da quelli a vostra disposizione: se avete tutti gli eroi 5 Stelle, sarebbe perfetto utilizzare Nahida come sub DPS affiancata da Yelan (secondo sub DPS) e Cyno (main DPS), così da sfruttare anche le reazioni elementali oltre che il buff Dendro. In alternativa, potreste sostituire Yelan con Kuki Shinobu e Cyno con Ayato, così da avere gli stessi elementi nel party con risultati simili. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sfruttare il potere offensivo di Alhaitham come main DPS e fornirgli il supporto di Raiden e Yelan. L'ultima altenrativa potrebbe essere quella di mettere Kaveh nel ruolo di main DPS, visto che questo 4 Stelle sarà molto popolare tra chi ha deciso di pullare per Baizhu: in questo caso, al fianco di Baizhu e Kaveh potreste utilizzare come sub DPS Kuki Shinobu e Xingqiu.

