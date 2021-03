Genshin Impact: guida alle abilità di Hu Tao e alle sue migliori build

Da oggi è finalmente possibile spendere tutti i Primogems accumulati con la speranza di ottenere Hu Tao, nuovo ed atteso personaggio di Genshin Impact protagonista di un banner a tempo che resterà attivo nel free to play solo per due settimane.

Prima di approfondire tutti i dettagli sul personaggio, vi ricordiamo che nel banner è possibile trovare con buone probabilità anche Xinqiu, Xiao e Chongyun, ovvero tre degli eroi 4 Stelle più utili e che grazie all'evento potreste trovare più volte al fine di potenziarne le Costellazioni.

Abilità di Hu Tao

Per chi non lo sapesse, Hu Tao è un eroe 5 Stelle di tipo Pyro (l'elemento che nel free to play corrisponde al fuoco) ed è armato di lancia proprio come Xiao.

Ecco di seguito tutte le abilità attive del personaggio:

Secret Spear of Wangshengt: si tratta nel normale attacco del personaggio, il quale consiste in una combo di sei colpi con la lancia se si preme ripetutamente il tasto dedicato all'utilizzo dell'arma. Tenendo invece premuto il tasto, l'attacco caricato fa sì che Hu Tao si proietti in avanti danneggiando i nemici e consumando un po' di stamina

Guide to Afterlife (Elemental Skill): questa tecnica consuma parte della salute di Hu Tao e le permette di abilitare il Paramita Papilio State, ovvero uno status alterato che trasforma tutti i normali attacchi in attacchi elementali e aumenta il parametro ATK in base agli HP del personaggio al momento dell'attivazione dell'abilita (questo bonus non può superare il 400% dell'attacco base di Hu Tao). L'attacco caricato durante il Paramita Papilio State attiva il Blood Blossom Effect, grazie al quale i nemici colpiti subiscono danni da fuoco ogni 4 secondi

Spirit Soother (Elemental Burst): la mossa speciale di Hu Tao le consente di evocare uno spirito che infligge danni ad area di tipo Pyro e rigenera parzialmente la salute. Se la vita di Hu Tao è sotto il 50%, l'effetto curativo è aumentato

Queste sono invece le abilità passive di Hu Tao:

Flutter By: quando l'effetto di Paramita Papilio State termina, tutti i personaggi del party (eccetto Hu Tao) ottengono un aumento del 12% del CRIT Rate per 8 secondi

Sanguine Rouge: mentre gli HP di Hu Tao sono inferiori al 50%, il danno da fuoco aumenta del 33%

The More the Merrier: cucinando pietanze con Hu Tao si ha il 18% di possibilità di ricevere un piatto speciale

Troviamo infine le Costellazioni di Hu Tao, le quali si possono sbloccare ottenendo duplicati del personaggio:

Crimson Bouquet: durante il Paramita Papilio State gli attacchi caricati non consumano stamina

Ominous Rainfall: aumenta il danno inflitto da Blood Blossom del 10% della salute massima di Hu Tao. In aggiunta, Spirit Shooter applica l'effetto di Blood Blossom

Lingering Carmine: aumenta di 3 il livello di Guide to Afterlife. Il valore massimo di quest'abilità è 15

Garden of Eternal Rest: sconfiggendo un nemico affetto da Blood Blossom, tutti gli alleati del party (eccetto Hu Tao) ricevono un bonus al CRIT Rate del 12& per 15 secondi

Floral Incense: aumenta di 3 il livello di Spirit Soother. Il livello massimo dell'abilità è 15

Butterfly's Embrace: quando la salute di Hu Tao scende al di sotto del 25% o subisce un colpo mortale, non subisce un atterramento. In aggiunta, per i successivi 10 secondi tutte le sue resistenze fisiche ed elementali aumentano del 200% e il CRIT Rate aumenta del 100%. Quest'effetto si attiva automaticamente quando Hu Tao ha solo 1 punto vita e non può essere utilizzato più di una volta ogni minuto

Build DPS

In questa guida vi suggeriremo un'unica build per Hu Tao, dal momento che questo personaggio è pensato per infliggere danni e l'unico modo per scatenare la sua potenza è concentrarsi sull'efficacia dei suoi attacchi elementali. Altre statistiche che dovreste potenziare tramite l'utilizzo di Artefatti sono la salute e la percentuale di danno critico.

Ecco i consigli per una build di Hu Tao incentrata sul danno:

Arma:

Staff of Homa (Lancia, 5 Stelle): quest'arma è semplicemente perfetta per Hu Tao, dal momento che al decrescere degli HP aumenta il potere d'attacco

Primordial Jade Winged Spear (Lancia, 5 Stelle): quest'arma si poteva trovare nel banner a tempo affiancato a quello di Xiao (non più disponibile) e permette di aumentare il potere d'attacco ad ogni colpo inflitto per 6 secondi ed un massimo di 7 cariche

Artefatti:

Crimson Witch of Flames: due pezzi aumentano il danno da fuoco del 15%; quattro pezzi, invece, aumentano del 40% il danno degli effetti Overloaded e Burning e del 15% quelli di Vaporize e Melt, oltre ad aumentare del 50% per 10 secondi gli effetti dei set da due pezzi (effetto cumulabile per un massimo di tre volte)

Personaggi da abbinare a Hu Tao nel party

I migliori personaggi da abbinare a Hu Tao sono Ganyu e Zhongli. Il primo è perfetto per via della possibilità di colpire i nemici con lo status alterato Melt, invece il secondo permette di avere un'adeguata protezione. Per avere un boost ai danni potreste utilizzare anche un secondo personaggio di tipo Fuoco come Diluc o Xiao. Se non avete Zhongli o Ganyu (entrambi molto rari), potete optare per delle alternative dello stesso tipo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con tutte le migliori build per Xiao in Genshin Impact. Se non l'avete ancora fatto, dare uno sguardo agli ultimi codici per ottenere Primogems gratis in Genshin Impact, dal momento che solo alcuni di questi sono scaduti.