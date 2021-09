Genshin Impact: guida alle abilità di Kokomi e alle sue migliori build

Tenacity of the Millelith: con due pezzi di questo set di può ottenere un bonus del 20% agli HP, invece il set completo permette in seguito all'attivazione di una Elemental Skill di ottenere per l'intero party un bonus all'attacco del 20% e un bonus alla resistenza degli scudi del 30% per la durata di 3 secondi (l'effetto può attivarsi ogni 0,5 secondi)