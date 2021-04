Genshin Impact: guida alle abilità di Rosaria e alle sue migliori build

Per la prima volta in assoluto dall'uscita di Genshin Impact, MiHoYo è riuscita a far impazzire i fan nell'attesa di un eroe 4 Stelle, ovvero Rosaria. Solitamente un hype di questo tipo è dedicato ai personaggi più rari, ma questa volta sembra che tutti vogliano aggiungere al proprio party il personaggio appartenente alla Chiesa di Monstadt.

Prima di approfondire tutti i dettagli sul personaggio, vi ricordiamo che nel banner è possibile trovare con buone probabilità anche Fischl, Barbara e Childe, che torna per la seconda volta. Per chiunque se lo stesse chiedendo, inoltre, Rosaria verrà aggiunta al pool di personaggi del banner permanente solo al debutto dell'update 1.5 ed è ora un'esclusiva del banner a tempo.

Abilità di Rosaria

Per chi non lo sapesse, Rosaria è un eroe 5 Stelle di tipo Cryo ed è armato di lancia proprio come gli ultimi eroi aggiunti nel gioco: Xiao e Hu Tao.

Ecco di seguito tutte le abilità attive del personaggio:

Spear of the Church: si tratta nel normale attacco del personaggio, il quale consiste in una combo di cinque diversi colpi con la lancia, tutti molto veloci. Tenendo invece premuto il tasto, Rosaria consuma un po' di stamina e si proietta verso i nemici per colpirli con la lancia

si tratta nel normale attacco del personaggio, il quale consiste in una combo di cinque diversi colpi con la lancia, tutti molto veloci. Tenendo invece premuto il tasto, Rosaria consuma un po' di stamina e si proietta verso i nemici per colpirli con la lancia Ravaging Confession (Elemental Skill): l'abilità principale di Rosaria consiste in una veloce proiezione alle spalle del nemico (non vale su boss e mob dalle dimensioni più generose) per poi punirlo con un attacco che infligge danni di tipo Cryo

l'abilità principale di Rosaria consiste in una veloce proiezione alle spalle del nemico (non vale su boss e mob dalle dimensioni più generose) per poi punirlo con un attacco che infligge danni di tipo Cryo Rites of Termination (Elemental Burst): la mossa speciale di Rosaria non è altro che un potente attacco ad area che infligge danni Cryo a chiunque si trovi nei paraggi oltre a far spuntare dal pavimento delle letali lance di ghiaccio, le quali danneggiano nel tempo i nemici che le toccano

Queste sono invece le abilità passive di Rosaria:

Night Walk: quando Rosaria è nel team, tutti i membri del party si muovono più velocemente del 10% durante la notte (dalle 18:00 alle 6:00). L'effetto non si somma ai bonus che si attivano nei Domain o nello Spyral Abyss

quando Rosaria è nel team, tutti i membri del party si muovono più velocemente del 10% durante la notte (dalle 18:00 alle 6:00). L'effetto non si somma ai bonus che si attivano nei Domain o nello Spyral Abyss Regina Probationum: l'attivazione di Ravaging Confession aumenta il CRIT rate di Rosaria del 12% per cinque secondi

l'attivazione di Ravaging Confession aumenta il CRIT rate di Rosaria del 12% per cinque secondi Shadow Samaritan: utilizzare Rites of Termination aumenta il Crit rate di tutti i membri del party di un valore pari al 15% del CRIT rate di Rosaria (il buff non può essere superiore al 15%)

Troviamo infine le Costellazioni di Rosaria, le quali si possono sbloccare ottenendo duplicati del personaggio:

Unholy Revelation: i colpi critici aumentano del 10% la velocità d'attacco e il danno inflitto per quattro secondi

i colpi critici aumentano del 10% la velocità d'attacco e il danno inflitto per quattro secondi Land Without Promise: le lance di ghiaccio evocate all'utilizzo di Rites of Termination restano attive per quattro secondi aggiuntivi

le lance di ghiaccio evocate all'utilizzo di Rites of Termination restano attive per quattro secondi aggiuntivi The Wages of Sin: aumenta il livello del talento Ravaging Confession di tre (il livello massimo è quindici)

aumenta il livello del talento Ravaging Confession di tre (il livello massimo è quindici) Painful Grace: i colpi critici inflitti da Ravaging Confession ripristinano cinque di Energia per Rosaria. L'effetto si attiva solo una volta all'utilizzo dell'abilità

i colpi critici inflitti da Ravaging Confession ripristinano cinque di Energia per Rosaria. L'effetto si attiva solo una volta all'utilizzo dell'abilità Last Rites: aumenta il livello del talento Rites of Termination di tre (il livello massimo è quindici)

aumenta il livello del talento Rites of Termination di tre (il livello massimo è quindici) Divine Retribution: Rites of Termination abbassa del 20% la resistenza fisica dei nemici per dieci secondi

Build DPS

Chi è intenzionato ad utilizzare Rosaria come Main DPS può farlo senza alcun tipo di problema e, in questo caso, è consigliabile farle utilizzare i seguenti oggetti:

Arma

Dragonspine Spear (Lancia, 4 Stelle): la lancia che si ottiene gratuitamente nell'area innevata permette di far spuntare dal pavimento uno spuntone di ghiaccio con i colpi normali o caricati e infliggere grazie a questi oggetti un danno ad area ai nemici che si trovano nei paraggi

la lancia che si ottiene gratuitamente nell'area innevata permette di far spuntare dal pavimento uno spuntone di ghiaccio con i colpi normali o caricati e infliggere grazie a questi oggetti un danno ad area ai nemici che si trovano nei paraggi Crescent Pike (Lancia, 4 Stelle): quest'arma è utile per chi genera molti orb di energia, dal momento che la loro raccolta aumenta del 25% per cinque secondo il danno inflitto

Artefatti

Gladiator's Finale: con due pezzi di questo set di può ottenere un bonus del 18% al valore d'attacco, perfetto per chi vuole creare una build basata sul danno

Bloodstained Chivalry: i due pezzi di questo set permettono invece di aumentare il danno fisico del 25% e dare un'ulteriore spinta all'attacco di Rosaria

Build Cryo Support

Chi vuole invece utilizzare Rosaria come Cryo Support e quindi sfruttare le sue abilità per infliggere ingenti danni di ghiaccio, dovrebbe utilizzare i seguenti oggetti:

Arma

Skyward Spine (Lancia, 5 Stelle): equipaggiare questa lancia aumenta dell'8% il CRIT rate e del 12% la velocità degli attacchi normali, oltre ad avere la probabilità di evocare una lancia che infligge danni ad area tramite i normali attacchi

equipaggiare questa lancia aumenta dell'8% il CRIT rate e del 12% la velocità degli attacchi normali, oltre ad avere la probabilità di evocare una lancia che infligge danni ad area tramite i normali attacchi Prototype Starglitter (Lancia, 4 Stelle): quest'arma si può craftare con un prototipo di lancia e consente di aumentare il danno per qualche secondo dopo aver eseguito un'Elemental Skill

Artefatti

Blizzard Strayer: due pezzi di questo set incrementano del 15% i danni di tipo Cryo ed è quindi consigliabile utilizzarli per questa build

Noblesse Oblige: dal momento che dobbiamo potenziare gli attacchi elementali, non c'è niente di meglio che indossare due pezzi di questo set, che aumentano i danni dell'Elemental Burst del 20%

Materiali per il potenziamento di Rosaria

Se non avete ancora Rosaria nel party e volete iniziare ad accumulare le risorse utili al suo potenziamento, dovreste iniziare ad eliminare più e più volte il Cryo Regisvines, dal momento che la principale risorsa da utilizzare è l'Hoarfrost Core. Le altre risorse da utilizzare sono i Recruit's Insignia (e relative versioni più rare, ovvero Sergeant's Insignia e Lieutenant’s Insignia), che si trovano eliminando i soldati elementali a Dragonspine o a Liyue e i frutti che prendono il nome di Valberry.

Personaggi da abbinare a Rosaria nel party

I migliori team in cui posizionare Rosario sono al momento quelli formati da Fischl, Diona e Albedo oppure Xiangling, Barbara e Amber. Nel primo caso Rosaria può fare da main DPS e infliggere lo status Cryo agli avversari tramite l'utilizzo delle sue abilità, mentre Fischl e Albedo giocano il ruolo di DPS support e Diona fornisce scudi e cure. Nel secondo team proposto, invece, Rosaria e Xiangling possono combinare le abilità per dar vita allo status Melt, i danni del team possono aumentare grazie alla combo Xiangling/Amber e Barbara può tenere tutti in salute con le sue abilità da healer.

