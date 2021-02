Genshin Impact: guida alle abilità di Xiao e alle sue migliori build

Avete da poco aggiornato Genshin Impact alla versione 1.3 e avete trovato Xiao esprimendo un desiderio nella sezione Wish del gioco? Allora dovreste dare un'occhiata a tutti i dettagli di questo nuovo personaggio e alle migliori build per sfruttarne a pieno le abilità.

Abilità di Xiao

Per chi non lo sapesse, Xiao è un eroe 5 Stelle di tipo Anemo (l'elemento che nel free to play corrisponde all'aria) ed è armato di lancia, arma grazie alla quale può attaccare molto rapidamente gli avversari sia con le sue combo che con le sue tecniche speciali.

Ecco di seguito tutte le abilità attive del personaggio:

Whirlwind Thrust: si tratta nel normale attacco del personaggio, il quale consiste in una combo di sei colpi con la lancia se si preme ripetutamente il tasto dedicato all'utilizzo dell'arma. Tenendo invece premuto il tasto, l'attacco caricato permette a Xiao di darsi una spinta verso l'alto con la lancia

si tratta nel normale attacco del personaggio, il quale consiste in una combo di sei colpi con la lancia se si preme ripetutamente il tasto dedicato all'utilizzo dell'arma. Tenendo invece premuto il tasto, l'attacco caricato permette a Xiao di darsi una spinta verso l'alto con la lancia Lemniscatic Wind Cycling (Elemental Skill): questa tecnica, attivabile sia a terra che in aria, consente a Xiao di proiettarsi in avanti con la lancia per infliggere danni di tipo Anemo e schivare allo stesso tempo. A differenza di altre abilità, Lemniscatic Wind Cycling dispone di un numero di cariche che dipendono dalle Costellazioni di Xiao e può quindi essere attivata più volte consecutivamente

questa tecnica, attivabile sia a terra che in aria, consente a Xiao di proiettarsi in avanti con la lancia per infliggere danni di tipo Anemo e schivare allo stesso tempo. A differenza di altre abilità, Lemniscatic Wind Cycling dispone di un numero di cariche che dipendono dalle Costellazioni di Xiao e può quindi essere attivata più volte consecutivamente Bane of All Evil (Elemental Burst): la mossa speciale di Xiao, ovvero quella che all'attivazione vede il personaggio indossare una maschera Yaksha, permette all'eroe di acquisire grande agilità, aumentare il raggio d'azione degli attacchi e convertire ogni colpo in danni Anemo

Queste sono invece le abilità passive di Xiao:

Evil Conqueror - Tamer of Demons (si sblocca all'Ascensione 1): quando Bane od All Evil è attiva, il danno inflitto da Xiao aumenta del 5% per ogni 3 secondi fino ad un massimo del 25%

quando Bane od All Evil è attiva, il danno inflitto da Xiao aumenta del 5% per ogni 3 secondi fino ad un massimo del 25% Dissolution Eon - Heaven Fall (si sblocca all'Ascensione 4): ad ogni utilizzo consecutivo di Lemniscatic Wind Cycling il danno della sua prossima attivazione viene potenziato del 15%. L'effetto può accumularsi per un massimo di 3 volte e ha una durata di 7 secondi

ad ogni utilizzo consecutivo di Lemniscatic Wind Cycling il danno della sua prossima attivazione viene potenziato del 15%. L'effetto può accumularsi per un massimo di 3 volte e ha una durata di 7 secondi Transcension - Gravity Defier (attiva di default): consente a tutti i membri del party di consumare il 25% in meno di stamina durante le scalate

Build main DPS

In questa guida vi suggeriremo un'unica build per Xiao, dal momento che le abilità di questo personaggio lo rendono perfetto per ricoprire il ruolo di main DPS, ovvero il membro del party con il maggior potere d'attacco. Utilizzare questo eroe in modo diverso sarebbe infatti controproducente, visto che per altri ruoli esistono personaggi di gran lunga più efficaci.

Ecco i consigli per una build di Xiao incentrata sul danno:

Arma:

Primordial Jade Winged Spear (Lancia, 5 Stelle): quest'arma si può trovare nel nuovo banner a tempo e permette di aumentare il potere d'attacco ad ogni colpo inflitto per 6 secondi ed un massimo di 7 cariche

quest'arma si può trovare nel nuovo banner a tempo e permette di aumentare il potere d'attacco ad ogni colpo inflitto per 6 secondi ed un massimo di 7 cariche Blackcliff Pole (Lancia, 4 Stelle): se non avete la lancia di giada potete approfittare della Blackcliff Pole, un'arma il cui potere d'attacco viene potenziato all'eliminazione dei nemici e consente di sfruttare i mob più deboli per sferrare colpi più potenti sui boss e sui mid-boss

Artefatti:

Gladiator's Finale: i primi due pezzi da equipaggiare sono sicuramente del set che potenzia la statistica ATK con un generoso +18%

Viridescent Venerer: altri due dei cinque slot dedicati agli artefatti andrebbero occupati da pezzi di questo set, il quale aumenta del 15% il danno degli attacchi Anemo, scatenando così la furia di Xiao con l'attivazione delle sue abilità che convertono il danno

Personaggi da abbinare a Xiao nel party

Ecco un paio di team con all'interno Xiao che potrebbero funzionare:

Squadra bilanciata: Xiao, Fischl, Xiangling e Barbara (le abilità di fuoco ed elettro dei due personaggi sono perfette da combinare per poi passare a Xiao ed attaccare, mentre Barbara può costantemente curare gli altri eroi)

Xiao, Fischl, Xiangling e Barbara (le abilità di fuoco ed elettro dei due personaggi sono perfette da combinare per poi passare a Xiao ed attaccare, mentre Barbara può costantemente curare gli altri eroi) Squadra di tipo Anemo: Xiao, Venti, Qiqi e Fischl (in questo caso c'è sempre un healer ma ci si focalizza sul potenziamento delle abilità Anemo grazie alla sinergia tra Venti e Xiao)

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con tutte le migliori build per Diluc in Genshin Impact. Non dimenticate anche di dare un'occhiata agli ultimi codici per ottenere Primogems gratis in Genshin Impact, alcuni dei quali sono ancora oggi validi.