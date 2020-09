Genshin Impact: guida ai controlli del gioco gratis per PS4, PC, iOS e Android

Genshin Impact è il nuovo free to play orientale disponibile su PC, PlayStation 4 e dispositivi portatili (Android e iOS). Se anche voi state per imbarcarvi in questa avventura ispirata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, eccovi tutte le informazioni relative ai controlli.

Prima di passare all'elenco dei comandi, va precisato che le versioni PC, Android e iOS godono del supporto ai controller, inclusi quelli PS4 e Xbox One. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di giocare su PC con un pad, sappiate che non basta collegare la periferica con un cavo USB ma occorre anche impostare il controller come metodo di controllo predefinito tramite il menu delle impostazioni. Dovete inoltre sapere che, in maniera simile a quanto accade su Nintendo Switch e in molti giochi orientali, il tasto per la conferma e quello per tornare indietro nei menu sono invertiti su PC (la versione PS4 non presenta questa "problematica"): ciò significa che con B si dà conferma e con A si rifiuta/torna indietro.

Ecco di seguito l'elenco completo dei controlli di Genshin Impact:

Movimento del protagonista: stick analogico sinistro

stick analogico sinistro Gestione della visuale: stick analogico destro

stick analogico destro Salto: X su PlayStation 4 (A sul controller Xbox One)

X su PlayStation 4 (A sul controller Xbox One) Attacco normale: Cerchio su PlayStation 4 (B sul controller Xbox One)

Cerchio su PlayStation 4 (B sul controller Xbox One) Attacco elementale: Triangolo su PlayStation 4 (Y sul controller Xbox One)

Triangolo su PlayStation 4 (Y sul controller Xbox One) Raccogli/interagisci: Quadrato su PlayStation 4 (X sul controller Xbox One)

Quadrato su PlayStation 4 (X sul controller Xbox One) Corsa: R1 su PlayStation 4 (RB sul controller Xbox One)

R1 su PlayStation 4 (RB sul controller Xbox One) Abilità elementale: R2 su PlayStation 4 (RT sul controller Xbox One)

R2 su PlayStation 4 (RT sul controller Xbox One) Ruota delle scorciatoie: L1 su PlayStation 4 (LB sul controller Xbox One)

L1 su PlayStation 4 (LB sul controller Xbox One) Modalità mira: L2 su PlayStation 4 (LT sul controller Xbox One)

L2 su PlayStation 4 (LT sul controller Xbox One) Cambio del personaggio utilizzato: croce direzionale

croce direzionale Chat: Touchpad su PlayStation 4 (Back sul controller Xbox One)

Touchpad su PlayStation 4 (Back sul controller Xbox One) Paimon Menu: Options su PlayStation 4 (Start sul controller Xbox One)

