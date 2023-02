Genshin Impact: guida alla Deathmatch: come sbloccarla e personaggi migliori per usarla

Sebbene le armi 5 Stelle di Genshin Impact siano le più forti, non tutti i giocatori hanno la fortuna o i fondi utili per sbloccarle tutte. Pertanto, spesso occorre ripiegare su armi 4 Stelle che possano esaltare le caratteristiche di un personaggio e, tra queste, una delle più amate è sicuramente la Deathmatch (in italiano Lancia del Duello).

Che cos'è la Lancia del Duello

Ecco di seguito la descrizione dell'arma:

"Una lancia purpurea e affilata, un tempo il tesoro inestimabile di un gladiatore. La sua punta è

macchiata del sangue d'innumerevoli bestie e umani."

Questo è invece l'effetto di Gladiatore, ovvero la caratteristica speciale di questa lancia al Grado iniziale:

"Se ci sono almeno 2 avversari nelle vicinanze, l'ATT e la DIF aumentano di un 16%. Se ci sono meno di 2 avversari nelle vicinanze, l'ATT aumenta di un 24%."

Potenziando l'arma tramite infusione (ovvero unendo più Lance del Duello), si possono migliorare progressivamente entrambi i buff, così da aumentare la percentuale di attacco e difesa quando si soddisfano i requisiti per la loro attivazione. Al Grado 5, che è quello massimo raggiungibile tramite infusione, è possibile portare il primo potenziamento al 32% ed il secondo al 48%, ovvero un aumento consistente del danno soprattutto quando nell'area circostante vi sono pochissime creature ostili (bonus che rende quindi l'arma perfetta contro i boss).

Come sbloccare la Lancia del Duello

A differenza di altre armi, la Lancia del Duello non si può ottenere gratuitamente completando le attività degli eventi e non fa parte di alcun banner, che sia esso temporaneo o permanente. La lancia in questione è uno dei bonus del Battle Pass di Genshin Impact, il cui funzionamento è piuttosto particolare. Ogni stagione del free to play propone sempre le stesse armi 4 Stelle: al raggiungimento del Livello 30, i possessori della versione a pagamento del pass possono sbloccare un forziere e scegliere quale sbloccare fra le armi disponibili. Una di queste armi è appunto la Lancia del Duello, che può quindi essere ottenuta una sola volta per stagione.

Personaggi a cui affidare la Lancia del Duello

Viste le caratteristiche dell'arma, questi sono i personaggi che possono sfruttare meglio la sua abilità speciale:

Candace

Cyno

Hu Tao

Raiden Shogun

Rosaria

Shenhe

Xiangling

Xiao

Yaoyao

Yun Jin

Zhongli

