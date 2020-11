Genshin Impact: guida alle migliori build per Diluc

Sin dall'uscita di Genshin Impact su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e dispositivi Android/iOS, Diluc è stato il personaggio più desiderato dai giocatori a causa del suo elevato potere d'attacco, il quale lo rende incredibilmente efficace nelle attività endgame. Scopriamo insieme come fare per sfruttare al meglio questo eroe 5 Stelle.

Armi migliori

Wolf's Gravestone (Claymore, 5 Stelle): questo spadone, molto raro, aumenta l'attacco dal 20 al 40% in base al livello d'infusione e dà un buff al potere d'attacco di tutti i componenti del party (dal 40 all'80% per 12 secondi, attivabile ogni 30 secondi) ogni volta che colpisce un nemico con meno del 30% della salute

questo spadone, molto raro, aumenta l'attacco dal 20 al 40% in base al livello d'infusione e dà un buff al potere d'attacco di tutti i componenti del party (dal 40 all'80% per 12 secondi, attivabile ogni 30 secondi) ogni volta che colpisce un nemico con meno del 30% della salute Prototype Aminus (Claymore, 4 Stelle): quest'arma è molto semplice da ottenere, poiché può essere forgiata dal fabbro più volte per aumentarne l'efficacia delle abilità. Il potere speciale di quest'arma consiste nella possibilità di eseguire ogni 15 secondi un attacco che infligge dal 240 al 480% di danno a tutti i nemici che si trovano nei pressi del personaggio

Artefatti migliori

Nel caso degli artefatti sono due i set consigliati e la scelta di quello più adatto a voi dipende da quali caratteristiche di Diluc volete potenziare: il danno elementale o il potere d'attacco con le armi da mischia.

Crimson Witch of Flames: indossando due pezzi del set si ottiene un bonus del 15% ai danni da fuoco. Con 4 pezzi gli effetti Overloaded e Burning aumentano del 40% e quelli Vaporize e Melt aumentano la loro efficacia del 15%. Sempre con 4 pezzi, l'utilizzo di un'abilità elementale aumenta l'effetto dei bonus conferiti dai set da 2 pezzi del 50% per 10 secondo (l'effetto può essere accumulato per un massimo di tre volte)

Gladiator's Finale: con due pezzi di questo set si aumenta del 18% il valore d'attacco base del personaggio. Con 4 pezzi, invece, l'attacco aumenta del 35% se l'eroe impugna una spada, una claymore o una lancia

Personaggi da abbinare a Diluc nel party

Un ottimo team da abbinare a Diluc è composto da Bennet, Fischl e Venti. La presenza di Bennet, che è un buon curatore, aumenta anche il potere d'attacco di tutta la squadra e di conseguenza quello di Diluc (parliamo del bonus che si attiva utilizzando due eroi di Tipo Fuoco). Venti può invece amplificare gli effetti delle abilità di fuoco con il suo tornado e Fischl, che si può ottenere gratuitamente nell'evento Unreconciled Stars di Genshin Impact, consente di fare delle combo con gli attacchi di fuoco. Se non avete Bennet (disponibile nel negozio ancora per pochi giorni) in squadra potreste sostituirlo con Barbara, Qiqi o Diona, ma in questo modo non potrete attivare il bonus del 25% all'attacco. Al posto di Venti, invece, è possibile usare Sucrose, le cui abilità sono piuttosto simili a quelle dell'eroe 5 Stelle.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come creare la Condensed Resin in Genshin Impact? Questa risorsa è fondamentale per le attività endgame e potrebbe tornarvi utile nel farming degli oggetti utili a potenziare Diluc.