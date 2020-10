Genshin Impact, guida: posizione di tutti gli Anemoculus

Se avete iniziato da poco a giocare a Genshin Impact avrete sicuramente notato che in giro per Tevyat è possibile raccogliere degli oggetti azzurri luminosi che prendono il nome di Anemoculus e sono fondamentali per il potenziamento dei personaggi.

Consegnando questi collezionabili presso un altare è infatti possibile aumentare il livello dell'area di gioco (in questo caso quella legata all'elemento Aria), ottenere materiali preziosi e aumentare la lunghezza massima dell'indicatore della stamina. Esplorando il mondo di gioco vi verrà segnalata la posizione degli oggetti sulla mini-mappa ogni volta che vi troverete nei paraggi, dal momento che in alto a sinistra dello schermo vedrete un'iconcina bianca a quattro punte simile a quella dei Wish. Alcuni di questi oggetti sono incredibilmente semplici da raccogliere, altri invece richiedono la risoluzione di piccoli puzzle. In alcuni casi occorre ad esempio far spuntare un vortice da sfruttare per guadagnare quota con il deltaplano (se avete Venti in collezione potete approfittare della sua abilità principale, che si attiva tenendo premuto R2/RT e gli consente di spiccare il volo) e raggiungere l'oggetto, altrimenti inaccessibile.

Nell'immagine che trovate in calce alla guida potete trovare la posizione di ogni singolo Anemoculus, il cui numero è decisamente inferiore rispetto ai Geoculus, ovvero i collezionabili di colore giallo che si possono recuperare nella seconda area di gioco.

