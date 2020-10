Genshin Impact, guida: posizione di tutti i Geoculus

Se avete già raccolto ogni singolo Anemoculus in Genshin Impact, è ora giunto il momento di procedere alla ricerca di tutti i Geoculus, gli utilissimi oggetti collezionabili di colore arancione che possono essere trovati esclusivamente nella seconda area che prende il nome di Liyue.

Sebbene questa nazione proponga il secondo arco narrativo della main quest, potete procedere alla sua esplorazione sin da subito e iniziare a raccogliere i numerosi collezionabili sparsi in giro. Proprio come gli Anemoculus, i Geoculus possono essere consegnati presso gli altari di quest'area per ottenere punti esperienza utili a scalare i Livelli Avventuriero, aumentare la quantità massima di stamina e ricevere preziosi oggetti che vi aiuteranno a completare una quest nascosta di cui vi parleremo nei prossimi giorni. Nella mappa che trovate in calce alla guida potete trovare la posizione di tutti i Geoculus, il cui numero è decisamente più alto rispetto agli Anemoculus. Vi ricordiamo che anche in questo caso è possibile vedere gli oggetti sulla mini-mappa quando sono nei paraggi e personaggi in grado di creare piattaforme o volare (Venti) sono decisamente utili per semplificare la raccolta di alcuni di questi collezionabili.

