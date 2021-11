Genshin Impact: guida alla quest segreta di Kito e Kina

Nel corso dell’impresa Through the Mists, presso il Moshiri Ceremonial Site, i giocatori di Genshin Impact fanno la conoscenza di Kito e Kina. Ritrovare i due NPC esplorando il gacha firmato miHoYo permette di intraprendere un incarico segreto che, una volta portato a termine, garantisce vari premi. Ecco i passi da seguire per farli vostri.

Completata la world quest chiamata The Sun-Wheel and Mt. Kanna, non dovrete far altro che scovare i due giovani evanescenti e donare loro un Sakura Bloom. Ripetuto il processo per un totale di cinque location e quattro fiori di ciliegio, verrete ricompensati con la Kito's Sachet e una Precious Chest. In calce all’articolo, l’immagine che mostra la mappa di gioco con evidenziati i nascondigli in cui trovare Kito e Kina.



Prestate particolare attenzione all’ultimo punto sulla mappa, dato che corrisponde a una grotta situata alle pendici del monte Kanna e accessibile senza il bisogno di scalare la montagna. Recatevi al punto contrassegnato dal numero 5, trovate una spaccatura nella roccia ed incontrerete così i due spiriti pronti a riempirvi di ricompense.

Sapevate che i ricavi di Genshin Impact hanno superato quelli di Fornite, durante il loro primo anno di vita? Nel frattempo, secondo alcuni recenti rumor, Xiao e Yunjin potrebbero essere i personaggi dell’update 2.4 di Genshin Impact.