Genshin Impact, Hilidream Camp: 120 Primogems e mobili gratis col nuovo evento

A crica una settimana dal debutto del tanto atteso update 1.5 di Genshin Impact, il quale introdurrà il sistema di housing e le eroine Yanfei ed Eula, MiHoYo ha deciso di lanciare un nuovo evento web che mette in palio numerose Primogems e persino alcuni elementi per arredare l'isola del protagonista.

L'evento in questione prende il nome di Hilidream Camp ed è già attivo: per poter partecipare non occorre far altro che accedere al portale ufficiale del gioco con le proprie credenziali e poi visitare la pagina dell'evento. Il funzionamento di Hilidream Camp è davvero semplice e si basa tutto sul crafting: ogni giorno dalla schermata principale si possono completare tre semplici obiettivi per ottenere i materiali da mescolare. Queste tre sfide si possono completare in una manciata di secondi e consistono nell'effettuare ogni giorno il login al gioco, nel condividere l'evento sui social (anche questa volta non dovete farlo necessariamente e basta ottenere il link da condividere perché venga considerato fatto) e accedere alla pagina dell'evento.

Una volta ottenuti i quattro materiali (legno, pittura, acqua e tessuto), i giocatori possono utilizzarne tre per dare vita a svariati oggetti. L'obiettivo dell'evento consiste nel creare oggetti diversi formando combinazioni sempre nuove di questi quattro materiali ed è possibile ricevere delle ricompense gratuite alla creazione di 4, 9, 12 e 15 oggetti diversi. Se temete di creare due volte lo stesso progetto non temete, poiché una volta posizionati i materiali nei riquadri del crafting potrete vedere il seguente messaggio nel caso in cui si dovesse trattare di un oggetto già creato: "Previously used schematic combination". Posizionati i tre materiali, cliccate su "Start crafting" per dare il via alla creazione e, una volta raggiunto il numero di oggetti necessario ad ottenere una ricompensa, cliccate sull'icona in basso per ricevere i premi tramite la casella di posta in game. Se siete a corto di Mora, inoltre, potete anche ottenere delle risorse aggiuntive scattando delle fotografie alle vostre creazioni tramite i menu dell'evento.

Nel caso in cui foste giocatori PlayStation 4 o PlayStation 5, sappiate che potete partecipare anche voi all'evento tramite il link ricevuto nella casella di posta nel gioco. A tal proposito, fate attenzione a non eliminare il messaggio, poiché perdereste la possibilità di accedere alla pagina web in maniera definitiva. Va precisato che l'evento terminerà il prossimo 27 aprile 2021 e, dal momento che si possono creare circa quattro oggetti diversi ogni giorno, avete tutto il tempo per ottenere ogni singola ricompensa. A proposito dei premi, le 120 Primogems verranno subito inviate al vostro account, invece il paravento e il letto si potranno utilizzare solo al debutto dell'update 1.5, il quale includerà la possibilità di creare un'isola e posizionare i vari oggetti d'arredamento.