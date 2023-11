Genshin Impact: Hoyoverse e 8bitdo annunciano il primo controller ufficiale

Fino ad oggi, il merchandise legato a Genshin Impact è stato limitato ad oggetti da collezione come portachiavi e action figure. Nelle ultime ore, però, ad aggiungersi all'elenco vi è anche il primo controller ufficiale.

La periferica in questione è stata realizzata su licenza ufficiale da 8bitdo, un'azienda particolarmente conosciuta tra i videogiocatori poiché si occupa della produzione di controller wireless e degli adattatori che consentono di utilizzare su console i dispositivi appartenenti a macchine diverse (ad esempio i controller Xbox su Nintendo Switch).

Il controller di Genshin Impact non è altro che una versione speciale dell'Ultimate Controller, che è stato modificato nell'estetica per ricordare i colori principali di Chongyun, il glaciale guerriero 4 Stelle armato di spadone. Il pad è bianco e azzurro, con i tasti principali blu notte e la croce direzionale oro. All'interno della confezione è inclusa una custodia per proteggere il controller, un ricevitore USB, uno stand per la ricarica che include il vano per posizionare il ricevitore ed un set di accessori, il quale include un portachiavi dedicato al personaggio del free to play, quattro copri-stick ed un magnete.

Per quello che riguarda la compatibilità, il pad può essere utilizzato sulla maggior parte delle piattaforme che supportano qualsiasi tipo di controller connesso tramite un adattatore o cavo USB. Si può quindi collegare a PC (Windows 10/11), Android (almeno 9.0), Raspberry Pi e SteamOS. Il pad è compatibile anche con tutti i dispositivi Apple, con i quali può connettersi anche via Bluetooth.

L'uscita del dispositivo è fissata al 18 dicembre 2023 negli Stati Uniti e non è chiaro se e quando raggiungerà l'Italia.

