Genshin Impact: Hoyoverse celebra l'anniversario con un video-documentario

Come avrete sicuramente notato dai generosi pacchetti di Primogems gratis in Genshin Impact 3.1, sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per il secondo anniversario del free to play targato Hoyoverse. Per celebrare l'inizio del terzo anno insieme, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve documentario dedicato ai fan.

Il video in questione, della durata di circa cinque minuti, prende il nome di Player Stories Global Advertising Campaign Documentary e consiste in uno speciale documentario durante il quale è possibile ripercorrere i principali eventi a tema Genshin Impact che hanno coinvolto il mondo reale. Dagli incontri con i cosplayer durante le fiere alla 'comparsa' di un enorme dispositivo per il viaggio rapido sulle montagne francesi, passando per le iniziative che hanno permesso agli sviluppatori di abbellire funivie e centri commerciali con i cartelloni pubblicitari del gioco. Insomma, chi è davvero affezionato all'action RPG di miHoYo non potrà che apprezzare il filmato.

Prima di lasciarvi al documentario creato dalla software house orientale, vi ricordiamo che proprio la scorsa settimana sono emersi in rete i numeri da capogiro di Genshin Impact, che sta permettendo a Hoyoverse di fatturare numeri incredibili persino per un prodotto mobile.