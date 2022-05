Genshin Impact, Hoyoverse senza freni: già svelata la data d'uscita dell'update 2.8

A distanza di qualche giorno dal reveal ufficiale della versione 2.7 di Genshin Impact, la quale ha subito diverse settimane di ritardo, Hoyoverse ha deciso di annunciare con grande anticipo anche la data d'uscita della successiva patch del free to play, la quale porterà il titolo gratuito alla 2.8.

Stando a quanto dichiarato dalla software house orientale sul sito ufficiale, l'update 2.8 di Genshin Impact è previsto per il 13 luglio 2022, ovvero a sei settimane esatte di distanza dalla pubblicazione del prossimo aggiornamento. Sebbene tale annuncio non sia sorprendente per via della durata identica di tutti gli aggiornamenti del gioco, è chiaro che un post del genere abbia l'obiettivo di placare le preoccupazioni degli utenti, i quali temono un altro rinvio nel bel mezzo dell'estate.

Vi ricordiamo che nella versione 2.8 di Genshin Impact faremo la conoscenza di Shikanoin Heizou, probabilmente il primo eroe 5 Stelle di tipo Anemo ad impugnare un catalizzatore. Non è da escludere inoltre che tale aggiornamento sia l'ultimo prima del tanto atteso arrivo di Sumeru, regione della mappa che dovrebbe fare il proprio debutto nella versione 3.0 tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Sapevate che Genshin Impact per Nintendo Switch non è stato cancellato?