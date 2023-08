Genshin Impact: Hoyoverse sistema i danni arrecati dagli hacker ad alcuni account

Sembrerebbe che un gruppo di hacker si sia preso gioco degli utenti che sono soliti prendere parte alle attività cooperative di Genshin Impact, utilizzando un software illegale per danneggiare i loro account.

Stando a quanto dichiarato da Hoyoverse in un recente post sui social, questi malintenzionati avrebbero utilizzato un particolare plug-in con la versione PC del free to play in stile anime, grazie al quale potevano sottrarre oggetti dall'inventario a chiunque fosse in partita con loro. Tale metodo, che non aveva alcun vantaggio per gli hacker se non quello di generare il caos, faceva sì che i malcapitati venissero privati non solo delle risorse, ma di oggetti chiave che impedivano di progredire nella quest principale o di completare incarichi secondari, bloccando l'account.

Fortunatamente, però, il team di sviluppo è venuto a conoscenza della problematica ed è intervenuto mettendo una pezza al problema e restituendo gli oggetti a coloro i quali hanno subito il furto digitale. Tramite un comunicato, la software house cinese ha anche invitato gli utenti a segnalare qualsiasi problema di questo tipo, così da trovare una soluzione il più velocemente possibile.

Sembrerebbe che tutti gli utenti che hanno agito scorrettamente siano stati bannati e che gli sviluppatori delle applicazioni verranno denunciati. Insomma, gli sviluppatori hanno preso molto seriamente la questione e, come già accaduto con altri prodotti online come COD e Destiny, procederanno per vie legali contro i portali che si occupano dello sviluppo e della vendita di cheat.

