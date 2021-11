Genshin Impact: Hu Tao in un cosplay cremisi con piante spettrali di Minmmu

L'autunno in tutto il mondo è un momento in cui, abbandonata l'estate, ci si avvia verso momenti più cupi. In Giappone - ma anche nell'Asia orientale in generale - è anche il periodo di tributo ai morti, che spesso viene effettuato donando dei gigli di ragno rossi, simbolo di morte. Adeguati quindi per un cosplay di Hu Tao da Genshin Impact.

La cosplayer Minmmu, che vi abbiamo già portato sulle nostre pagine con il cosplay di Kanao Tsuyuri da Demon Slayer, ha deciso di entrare nel mondo di Genshin Impact. L'universo di MiHoYo è sempre in costante evoluzione, aggiungendo eventi, armi e soprattutto personaggi nuovi, ma i molti dei più vecchi rimangono sempre saldi nelle proprie posizioni di apprezzamento da parte del fandom.

I cosplay su Hu Tao si sono moltiplicati di recente, in particolare con Halloween, essendo lei un personaggio molto spettrale. Per questo la scelta di unire Hu Tao ai fiori di ragno rossi, unici in oriente, donano alla cosplayer in questa foto in basso un aspetto carino seppur spettrale e inquietante, a suo modo. Tralasciando la scelta scenografica, il vestito del personaggio di Genshin Impact sembra davvero azzeccato, riproducendo fedelmente la direttrice della sala funeraria di Wangsheng.

Con le future patch del gioco vedremo in azione Shenhe e Yun Jin in Genshin Impact.