Genshin Impact, Hypostatic Symphony: come ottenere gratis quasi 500 Primogems

Per i prossimi giorni sarà possibile partecipare ad un nuovo evento a tempo limitato di Genshin Impact che prende il nome di Hypostatic Symphony e grazie al quale i giocatori possono accaparrarsi grosse quantità di Primogems, ovvero la valuta che consente di sbloccare personaggi ed armi gratuitamente.

Il funzionamento di questo evento del free to play è davvero semplice, dal momento che Hypostatic Symphony non è altro che un Domain a tempo, ovvero un dungeon nel quale i giocatori possono affrontare delle versioni più potenti delle Hypostasis, i grossi cubi elementali. Ogni giorno verrà proposto un nuovo scontro accessibile sempre dallo stesso punto della mappa (il Domain si trova a Minlin e può essere raggiunto dalla schermata Events del menu). Prima di selezionare ciascuna boss fight sono ben visibili nell'angolo in basso a destra quattro personaggi che godono di un bonus durante lo scontro: date sempre un'occhiata a quali sono questi eroi e assicuratevi di averne sempre almeno uno nel party. Una volta selezionata una delle sette sfide da affrontare, vi ritroverete davanti ad una schermata con una serie di modificatori che permettono di ottenere una speciale valuta dell'evento modificando difficoltà e aggiungendo potenziamenti al nemico. Sebbene sia obbligatorio applicare almeno un modificatore al nemico (quello dei 5 minuti di tempo dovrebbe andare più che bene), per vostra fortuna è possibile ottenere i Primogems anche solo sconfiggendo il boss alla difficoltà più bassa (easy) e la valuta dell'evento non serve ad altro che ad acquistare Mora e manuali per il potenziamento degli eroi nel negozio di Hypostatic Symphony. Una volta sconfitto il nemico, non vi resta altro da fare che accedere alla sezione Events dal menu e riscattare i 60 Primogems relativi alla sfida completata. Fate questo con le sfide attualmente disponibili e con quelle in arrivo nei prossimi giorni per accumulare un totale di ben 420 Primogems.

Va precisato che ogni boss fight con una di queste creature elementali può essere portata a termine solo ed esclusivamente azzerando la salute del nemico e completando una sorta di semplice enigma. L'Hypostasis di tipo Anemo, ad esempio, continuerà a tornare in salute fino a quando non raccoglierete tutte le sfere verdi fluttuanti e potrebbe tornarvi utile un personaggio come Venti, i cui vortici gli consentono di spiccare il volo e raccoglierli agilmente. Per velocizzare il completamento dei dungeon fareste quindi bene a conoscere tutte le peculiarità dei vari boss ed evitare così di prolungare inutilmente gli scontri.

Vi ricordiamo inolte che è attualmente attivo l'evento Lost Riches di Genshin Impact, il quale dà ai giocatori l'opportunità di scambiare delle monete d'argento con un bel po' di Primogems. Avete già letto il nostro speciale sull'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact, il quale ha introdotto una nuova regione della mappa chiamata Dragonspine e una serie di personaggi 5 Stelle?