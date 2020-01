Genshin Impact: immagini, video e primi dettagli sulla Closed Beta occidentale

Dopo aver confermato l'arrivo di Genshin Impact su Nintendo Switch, gli sviluppatori di MiHoYo annunciano una fase di Beta testing occidentale e pubblicano un nuovo video che svela un'ambientazione inedita del loro ambizioso, e controverso, action adventure ispirato a Zelda Breath of the Wild.

In base a quanto illustrato dagli autori cinesi, lo sviluppo di Genshin Impact procede a gonfie vele e si appresta a entrare nella sua fase conclusiva: anche per questo, gli autori di MiHoYo si preparano a lanciare una Closed Beta in Nord America ed Europa che avrà luogo nei primi mesi del 2020 su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Chi desidera parteciparvi, può segnalare la propria casella di posta elettronica sulla pagina delle iscrizioni alla Beta aperta in queste ore sul sito ufficiale in lingua inglese di Genshin Impact. Ad accompagnare l'annuncio della fase di Beta testing troviamo degli artwork che mostrano i personaggi principali e alcuni degli scenari fiabeschi del regno di Tevyat, con un video che ritrae un'ambientazione completamente nuova che potremo esplorare liberamente in compagnia del Traveller e dei suoi compagni d'avventura.

Prima di lasciarvi al trailer e alle nuove immagini, vi ricordiamo che Genshin Impact arriverà nel 2020 su PC, PS4, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.