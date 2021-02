Genshin Impact inarrestabile: visualizzazioni record per il trailer del nuovo personaggio

A ormai diversi mesi dal debutto sul mercato videoludico internazionale, l'Action GDR open world firmato dagli sviluppatori di MiHoYo continua a poter contare si di una community attivissima.

Dopo aver presentato guadagni record per Genshin Impact nel 2020, la software house cinese prosegue nelle attività di supporto post lancio proposte per il free to play. Rumoreggiato per diverso tempo, l'ingresso nel Regno di Teyvat di un nuovo personaggio è stato infine confermato con la pubblicazione del reveal trailer di Hu Tao, combattente in dirittura di arrivo in Genshin Impact nel corso della primavera. Ad accogliere l'annuncio, un enorme numero di appassionati, che non sembrano affatto intenzionati a lasciare le lande di gioco nel prossimo futuro.



Dopo un periodo di sole 7 ore dalla pubblicazione su YouTube, il trailer di presentazione di Hu Tao ha infatti raccolto la bellezza di 1,2 milioni di visualizzazioni, nella sola versione inglese. Un ulteriore mezzo milione di visualizzazioni sono invece state registrate dal filmato in lingua giapponese. Non sembra dunque ridursi il livello di interesse del pubblico per Genshin Impact, che MiHoYo punta a supportare per un lungo periodo di tempo. Un trend destinato probabilmente ad ampliarsi con l'arrivo del gioco anche su Nintendo Switch: già confermata, la versione del titolo per la console ibrida è ancora priva di una finestra di lancio.