Genshin Impact, Inazuma è sempre più vicina: annunciati tre eroi della nuova regione

Quanto accaduto nel corso delle ultime ore ha destabilizzato i fan di Genshin Impact. L'account ufficiale del gioco ha infatti pubblicato a poche ore dal debutto dell'update 1.6 una serie di immagini che svelano tre diversi personaggi in arrivo con Inazuma, la prossima grande espansione gratuita della mappa.

Questa ondata di novità è arrivata quindi in maniera inaspettata e ci permette di dare un rapido sguardo al futuro del free to play. L'account Twitter è stato invaso da una serie di immagini che ci presentano Ayaka, personaggio già noto ai fan più accaniti del gioco, Yoimiya e Sayu. Sappiamo che Ayaka sarà un personaggio 5 Stelle di tipo Cryo in grado di utilizzare esclusivamente spade, invece Yoimiya sarà un'arciere di tipo Fuoco e Sayu di tipo Anemo. Purtroppo le informazioni che non riguardano strettamente l'aspetto fisico non sono complete e ci toccherà attendere ancora un po' per scoprire la rarità dei due personaggi e il tipo di arma utilizzato da Sayu, il piccolo ninja del clan Kamisato.

Il fatto che si stia parlando sempre più spesso (e in via ufficiale) di Inazuma potrebbe essere un chiaro indizio che la prossima regione di Tevyat sia ormai in dirittura d'arrivo. Non è da escludere che miHoYo stia pensando di celebrare a settembre 2021 il primo anniversario di Genshin Impact proprio con l'update contenente Inazuma. Vi ricordiamo che l'update 1.6 di Genshin Impact arriverà domani sera, martedì 8 giugno 2021, e il prossimo aggiornamento dovrebbe fare il suo debutto nella seconda metà di luglio.

Avete già dato un'occhiata alle prime immagini di Inazuma in Genshin Impact? Sappiate inoltre che Genshin Impact è in arrivo su Epic Games Store con un bundle gratuito.