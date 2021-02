Genshin Impact: incassi da record nel 2020 per il F2P MiHoYo

Nel corso di una recente lezione online tenuta per gli studenti della Shanghai Jiaotong University, il co-fondatore di MiHoYo, Cai Haoyu, ha svelato alcuni interessanti dettagli sul successo di Genshin Impact.

Stando infatti a quanto dichiarato da una delle figure chiave della software house responsabile del free to play, gli incassi del 2020 sono stati superiori a quelli dell'anno precedente. Sembrerebbe infatti che MiHoYo abbia guadagnato nel corso dell'ultimo anno circa 5 miliardi di Yen, l'equivalente di quasi 800 milioni di dollari. È evidente quindi che il debutto di Genshin Impact abbia contribuito ad aumentare i ricavi dell'azienda, la quale sta credendo molto nel progetto e continua a pubblicare con grande costanza nuovi aggiornamenti e contenuti gratuiti, accompagnandoli a personaggi da acquistare attraverso le loot box, probabilmente la chiave del successo del gioco. Per fronteggiare il bisogno di creare nuovi contenuti per il free to play, l'azienda ha di recente ampliato il proprio personale del 70% e vanta ora circa 2.400 sviluppatori, molti dei quali al lavoro proprio su Genshin Impact.

Vi ricordiamo che è proprio di qualche giorno fa la notizia secondo la quale Genshin Impact ha l'obiettivo di raggiungere entro i prossimi anni il miliardo di utenti. Avete già letto la nostra guida su come ottenere Acquaint Fate gratis potenziando i personaggi di Genshin Impact?