Genshin Impact: indovinate i brani dell'OST per ottenere Primogems gratis nel nuovo evento

Siete esperti della colonna sonora di Genshin Impact e conoscete i brani legati a ciascun personaggio? Allora affrettatevi a partecipare all'evento web intitolato Spedizione stellare di Paimon, il quale mette in palio codici per ottenere Primogems gratis.

L'evento in questione si può raggiungere attraverso il link che trovate nel tweet in calce alla notizia ed è completamente in italiano (se lo visualizzate in inglese, cliccate sull'icona a forma di mondo e modificate la lingua). Spedizione stellare di Paimon consiste in un vero e proprio quiz musicale in cui i giocatori sono chiamati ad indovinare a quale personaggio appartiene ogni brano. Se non siete particolarmente ferrati sull'argomento, sappiate che ogni domanda propone anche tre aiuti, grazie ai quali anche il giocatore meno esperto può riuscire ad indovinare. Il colore della silhouette corrisponde anche all'elemento di appartenenza dell'eroe, fattore che contribuisce ulteriormente a semplificare la risposta. Al termine del quiz, potrete condividere i vostri risultati sui social (generando un link potrete evitare di effettuare la condivisione ed ottenere ugualmente le ricompense) e ricevere un codice da utilizzare in gioco o sul sito ufficiale per ricevere Primogems gratis.

