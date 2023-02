Genshin Impact introduce Dehya: trailer per la nuova combattente

I giocatori potranno presto sbloccare un nuovo personaggio in Genshin Impact, grazie alla prossima aggiunta nell'Action RPG della combattente Dehya.

Presentata ufficialmente con il trailer che trovate in apertura a questa news, la giovane è originaria del deserto, una zona sempre più pericolosa di Teyvat. Le frequenti tempeste di sabbia mettono infatti a rischio l'incolumità dei suoi abitanti, che cercano dunque asilo presso la grande città che sorge al confine del deserto.

La metropoli, tuttavia, non sembra intenzionata ad accogliere i migranti colpiti dai drammi climatici. Una scelta egoista che ha causato molte vittime tra le popolazioni del deserto di Genshin Impact. Colpita dal dramma, Dehya ha deciso di agire in prima persona per offrire speranza almeno ai più piccoli. Rinunciando ai risparmi di una vita, l'eroina ha fondato un orfanotrofio nel quale accogliere gli orfani del deserto, affinché possano trovare rifugio della metropoli che li aveva sempre osteggiati.



Al motto di "Quel muro non è mai stato pensato per bloccare, bensì per proteggere", Dehya si appresta a debuttare nell'aggiornamento 3.5 di Genshin Impact. Legata all'elemento Pyro, la combattente sfoggerà un livello personaggio di 5 stelle. Tra le armi utilizzate dall'eroina, troviamo una combinazione letale di arti marziali e fendenti di claymore.