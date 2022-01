Genshin Impact invade le Alpi, un trailer ci mostra l'emozionante evento

Nel corso della diretta streaming durante la quale sono state presentate tutte le novità dell'update 2.4 di Genshin Impact è stato anche annunciato un evento IRL sulle Alpi, il quale si è concluso qualche ora fa con la pubblicazione di un emozionante trailer.

Il filmato, caricato sul canale YouTube ufficiale di Genshin Impact, ci mostra quelli che sono stati i principali momenti dell'evento Enchanting Journey of Snow and Stars e, più nello specifico, la fase durante la quale il team di miHoYo ha illuminato un portale per il teletrasporto uguale a quelli visti nel gioco. L'oggetto è stato posizionato in zona ed è poi stato allestito con numerosi luci, accese mentre un'orchestra suonava dal vivo una delle musiche facenti parte della colonna sonora ufficiale del free to play. Nel corso del video possiamo anche vedere alcuni retroscena e le cabine della funivia allestite con le immagini promozionali del gioco. Ad un certo punto possiamo anche osservare in movimento un aitante cosplayer di Arataki Itto, il possente eroe 5 Stelle Geo arrivato qualche settimana fa.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida con tutti i dettagli su come risparmiare su Primogems, Battle Pass e Blessing in Genshin Impact, così da poter avere maggiori opportunità di sbloccare nuovi eroi.