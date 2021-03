Genshin Impact, Invitation of Windblume: come ottenere più di 600 Primogems gratis

Il primo grande evento dell'update 1.4 di Genshin Impact, Invitation of Windblume, ha ufficialmente avuto inizio e permette ai giocatori del free to play targato miHoYo di accumulare più di 600 Primogems gratis completando una serie di mini-giochi e quest.

Il primo passo da seguire per poter partecipare alle varie attività dell'evento a tempo è quello di accedere alla scheda "Events", selezionare "Invitation of Windblume" e seguire la quest utile per sbloccare la prima ondata di attività. A questo punto potrete accedere a tre diverse tipologie di missioni legate all'evento: Festive Anectodes, Festive Challenges e Peculiar Wonderland. La prima sezione non è altro che una serie di quest che andranno a sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni e il cui completamento permette di ottenere agilmente Primogems e risorse preziose per il potenziamento di armi ed eroi. La principale fonte di gemme sono però le altre due schede. ovvero Festive Challenges e Peculiar Wonderland. Scopriamo insieme come superare i vari mini giorni ed ottenere tutte le ricompense senza troppi sforzi.

Festive Challenges

In questa scheda si possono trovare delle attività fisse il cui completamento non solo permette di accumulare biglietti arancioni da spendere nel negozio dell'evento, ma anche di raggiungere determinati punteggi e sbloccare un totale di 360 Primogems (120 per ogni gioco). Ciascun mini-gioco propone tre diversi livelli di difficoltà e quattro diversi che si sbloccheranno nel corso dei prossimi giorni. Per ottenere tutti i Primogems non occorre completare ogni singolo livello di difficoltà dei giochi e, con un po' d'impegno, si possono ottenere tutti anche al livello di sfida più basso.

Ecco le varie attività disponibili:

Bullseye Balloons: una sfida per gli arcieri che consiste nella distruzione nel minor tempo possibile di numerosi palloncini. L'obiettivo è quello di colpirli tutti a breve distanza per ottenere un moltiplicatore del punteggio ed evitare solo quelli con sopra l'immagine di un cuore spezzato, dal momento che sono gli unici a sottrarre punti

una sfida per gli arcieri che consiste nella distruzione nel minor tempo possibile di numerosi palloncini. L'obiettivo è quello di colpirli tutti a breve distanza per ottenere un moltiplicatore del punteggio ed evitare solo quelli con sopra l'immagine di un cuore spezzato, dal momento che sono gli unici a sottrarre punti Floral Freefall: questa è una sfida in planata in cui il giocatore è chiamato a raccogliere delle sfere di colore verde durante la discesa. Per ottenere un bonus occorre raccogliere anche i fiori arancioni

questa è una sfida in planata in cui il giocatore è chiamato a raccogliere delle sfere di colore verde durante la discesa. Per ottenere un bonus occorre raccogliere anche i fiori arancioni Ballads of Breeze: si tratta di una sorta di rhythm game nel quale gli utenti devono premere al tempo giusto i tasti, quindi niente di troppo complesso

Peculiar Wonderland

Questo secondo tipo di attività è leggermente diverso rispetto a quelle precedenti, dal momento che il giocatore può attraversare una porta per affrontare in sequenza tre mini-giochi scelti casualmente e concludere la run con una boss fight in cui è possibile ottenere dei potenziamenti in base ai punteggi raggiunti precedentemente. Questa modalità, affrontabile anche in cooperativa, permette di ottenere i biglietti azzurri per il negozio dell'evento (quello in cui è in vendita l'arco 4 Stelle e il materiale per potenziarlo) e un totale di 240 Primogems tramite il completamento dei vari obiettivi.

Ecco di seguito la descrizione dei mini-giochi casuali disponibili ad oggi:

Stepping Stone Antics: questo gioco prevede a cadenza di tempo regolare il crollo di alcuni dei cubi che compongono il pavimento. L'obiettivo del giocatore è di raggiungere un luogo sicuro (uno dei cubi che non tremano, ovvero gli unici a non cadere) e nel frattempo raccogliere anche i fiori blu per qualche punto extra. La sfida termina all'istante se il giocatore cade giù dalla piattaforma

questo gioco prevede a cadenza di tempo regolare il crollo di alcuni dei cubi che compongono il pavimento. L'obiettivo del giocatore è di raggiungere un luogo sicuro (uno dei cubi che non tremano, ovvero gli unici a non cadere) e nel frattempo raccogliere anche i fiori blu per qualche punto extra. La sfida termina all'istante se il giocatore cade giù dalla piattaforma Windblume Blessing: si tratta di una sfida molto semplice in cui dei fiori continuano a cadere dall'alto. L'obiettivo è quello di raccogliere quanti più fiori bianchi possibile ed evitare al contempo quelli rossi, che al contatto col giocatore esplodono e gli fanno perdere secondi preziosi

si tratta di una sfida molto semplice in cui dei fiori continuano a cadere dall'alto. L'obiettivo è quello di raccogliere quanti più fiori bianchi possibile ed evitare al contempo quelli rossi, che al contatto col giocatore esplodono e gli fanno perdere secondi preziosi Barrage Minuet: questa sfida si basa sull'agilità e vede una struttura al centro dell'arena che spara a cadenza fissa dei proiettili che il giocatore deve evitare cercando al tempo stesso di raccogliere dei fiori blu che aumentano il punteggio. Nella fase finale della sfida il tipo di proiettili cambia e per evitare le onde d'energia occorre saltare

questa sfida si basa sull'agilità e vede una struttura al centro dell'arena che spara a cadenza fissa dei proiettili che il giocatore deve evitare cercando al tempo stesso di raccogliere dei fiori blu che aumentano il punteggio. Nella fase finale della sfida il tipo di proiettili cambia e per evitare le onde d'energia occorre saltare The Great Bubble Crash: in questo caso bisogna affrontare un percorso piuttosto lineare schivando delle bolle sparate verso il giocatore. Anche questa volta si può ottenere un bonus raccogliendo i fiori blu lungo il percorso

in questo caso bisogna affrontare un percorso piuttosto lineare schivando delle bolle sparate verso il giocatore. Anche questa volta si può ottenere un bonus raccogliendo i fiori blu lungo il percorso One-Way Traffic: il mini-gioco in questione ricorda molto da vicino Fall Guys e prevede che il giocatore individui l'unico e solo percorso possibile su una sorta di scacchiera per giungere dal lato opposto dell'arena. Fortunatamente all'inizio del match viene mostrato il percorso giusto, il quale può essere memorizzato o fotografato con un cellulare, così da non sbagliare un solo passo

L'evento resterà attivo solo per le prossime due settimane e ogni due giorni sarà possibile accedere a nuove sfide ed ottenere ulteriori biglietti azzurri ed arancioni con i quali effettuare acquisti nel negozio a tempo. All'interno del negozio non ci sono solo gadget esclusivi come l'arpa ma anche moltissime risorse per potenziare i talenti degli eroi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come ottenere 60 Primogems gratis in Genshin Impact 1.4 grazie ad un nuovo codice. Non dimenticate inoltre che si possono ottenere 150 Primogems gratis in Genshin Impact col nuovo evento web.