Genshin Impact, Invitation of Windblume: nuovo codice da 60 Primogems

Continua il successo di Genshin Impact, il free to play che nelle ultime ore ha attirato un gran numero di giocatori grazie all'evento a tempo Invitation of Windblume e il cui concorso fotografico ha visto la partecipazione di più di 20.000 utenti. Per festeggiare questo traguardo, miHoYo ha deciso di regalare a tutti un nuovo codice.

Ecco di seguito il codice che permette di ottenere un po' di Primogems:

TT7BVJNPL249 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems

Per poter riscattare il codice su una qualsiasi piattaforma supportata da Genshin Impact (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android) non bisogna fare altro che entrare nel menu delle opzioni, selezionare la voce "Account" e infine scegliere "Redeem code". Così facendo entrerete in una nuova finestra all'interno della quale è presente un campo di testo che va riempito con il codice scritto poco sopra tramite l'utilizzo di una tastiera virtuale o fisica (dipende se siete da PC, telefono o console). Sappiate che esiste anche un metodo molto più rapido per il riscatto dei codici, ma questo è al momento compatibile solo con le versioni PC, iOS e Android: parliamo dell'inserimento della sequenza di numeri e lettere direttamente sul sito ufficiale di Genshin Impact. L'unico requisito per poter utilizzare il codice è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, non c'è molto tempo per effettuare il riscatto. Insomma, se ci tenete ad ottenere queste 60 Primogems fareste bene ad inserire subito il codice.

Vi ricordiamo che le ricompense non vengono automaticamente aggiunte all'inventario ma vengono inviate al giocatore sotto forma di messaggio: per poter riscattare i Primogems gratis dovete quindi visitare la sezione "Mail" e cliccare sul tasto "Claim" per ottenere la ricompensa.

