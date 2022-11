Genshin Impact in italiano ed il concorso di pre-registrazione: i ricchi premi in palio

Come confermato in precedenza, l'update con i sottotitoli in italiano di Genshin Impact ha una data d'uscita, fissata per il prossimo 7 dicembre. L'interessante update per i giocatori del Bel Paese si avvicina dunque a grandi passi, ed Hoyoverse ha tra l'altro preparato ulteriori sorprese.

La confermata campagna di pre-registrazioni all'edizione italiana di Genshin Impact mette a disposizione anche un concorso con ricchi premi che si svolgerà fino al 7 dicembre 2022, data d'uscita dell'update: come riportato sul sito ufficiale, effettuando la pre-registrazione al gioco e condividendo con i propri amici la relativa pagina, si può avere la possibilità di essere estratti e vincere in questo modo uno dei seguenti premi messi in palio:

un iPhone 14 Pro 256GB

2 PlayStation 5

5 Nintendo Switch

20 mouse Razer Basilisk V3

100 Primogemme da 100

2500 Mora da 20.000

Si tratta di una lista indubbiamente allettante, soprattutto vedendo l'iPhone e le console in palio che potrebbero indubbiamente attirare l'attenzione di numerosi giocatori. Per fare la pre-registrazione bisogna fornire il proprio numero di cellulare ed un indirizzo E-mail, oltre ad acconsentire al trattamento dei propri dati. A quel punto non resta che attendere comunicazioni da Hoyoverse, nella speranza di essere stati estratti.

Nel frattempo, ecco come sbloccare Dori gratis in Genshin Impact, con tutti i passaggi da seguire.